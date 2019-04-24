أدرنة التركية تستقبل الربيع باحتفالات ملونة

يبدأ فصل الربيع في مدينة أدرنة خلال الأسبوعين المقبلين مع المهرجانات الثقافية والاحتفالات التقليدية، ما يشكل فرصة مثالية لزيارة هذه المدينة التاريخية.

تقع أدرنة شرق تراقيا، في شمال غرب تركيا، بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا، ويمتد تاريخها إلى 1500 عام.

كانت ذات يوم العاصمة العثمانية لنحو قرن من الزمن، قبل أن يفتح السلطان محمد الفاتح إسطنبول التي أصبحت عاصمة الإمبراطورية الجديدة في عام 1453.

إضافة إلى مسجد السليمية الرائع الذي يعود إلى القرن السادس عشر، والذي بناه المهندس المعماري العثماني الشهير معمار سنان، كإثبات على الثراء التاريخي، تفتخر أدرنة أيضاً بموقع "سرايجي"، وهو ميدان عثماني كان بمثابة ساحة صيد خاصة للسلاطين العثمانيين.

في هذا "القصر الداخلي" كما يطلق عليه الأتراك، تقدم عروض رياضة مصارعة الزيت الفريدة في البلاد في مسابقة تقام سنوياً منذ عام 1924. وتشتهر المنطقة بتعدد الثقافات بالاضافة إلى الثقافة الرومانية السائدة، والتي يعود إليها السبب وراء ازدهار العديد من الفرق الموسيقية المسماة بالفرق النحاسية في هذه المنطقة، وكذلك في استضافة إدرنة لأكبر الاحتفالات في البلاد وهو احتفال "خضرالز" (خضرإلياس)، المهرجان القديم الذي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم التركي والبلقان وفي تركيا، كإعلان عن بدء فصل الربيع. في الواقع، هناك ثلاثة مهرجانات ستنطلق في غضون الأسبوعين القادمين، للاحتفال بقدوم الربيع وللتعريف بما تشتهر به أدرنة، مما يجعل زيارتها فرصة مثالية لاكتشاف هذه المدينة الحيوية والتاريخية والخلابة.

مهرجان موسيقى الفرق النحاسية والكبد المقلي:

نعم، هكذا هو عنوان المهرجان، الذي يبدء يوم الجمعة ويستمر بين 26-28 أبريل. وهو يحتفي بموسيقى الفرق النحاسية وطبق شرائح الكبد المقلي اللذيذ الذي تشتهر به المنطقة. في الواقع، بالنسبة للكثيرين، فإن تجربة أنواع الكبد المحببة في المنطقة تحظى بأهمية كبيرة تعادل أهمية زيارة المواقع التاريخية هناك. خلال هذا المهرجان، الذي يقام في شارع "سراجلار"، وبالإضافة إلى عرض الموسيقيين المحليين والفرق النحاسية الذي يقام طوال عطلة نهاية الأسبوع ، ستزور أيضاً فرق موسيقية من مختلف البلدان مدينة أدرنة للمشاركة في الاحتفالات. وفي الوقت نفسه، تقوم المطاعم في المنطقة بإعداد أنواع الكبد المقلية على منصات البيع المخصصة. في العام الماضي، تم إعداد أكثر من طنين من أطباق الكبد، في وسط المدينة، لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للبلدية، سيتم توزيع حوالي 1 طن من الكبد على المشاركين خلال الحدث.

احتفالات "خضرالز" التقليدية في تركيا:

بعدها بأقل من 10 أيام، سيقام مهرجان أكثر إثارة في مدينة اسمها "كاكافا"، وهي الاحتفالات المعروفة باسم "خضرالز". يقام هذا المهرجان القديم كل عام في 5 مايو، ويمثل بداية فصل الربيع ويتم الاحتفال به في أجواء من الفرح مع الموسيقى والرقص والعادات الخاصة مثل القفز فوق النار. وتقام الاحتفالات في استاد المصارعة (القصر الداخلي) التاريخي، والمعروف باسم "سرايجي" بمشاركة عشرات الآلاف من الناس.

هذا العام، سيقام هذا الحدث على مدار يومين، الأحد والاثنين 5و6 مايو. بالإضافة إلى الاستاد التاريخي، ستقام الاحتفالات في المدينة في شارع "ساراجلار"، حيث تقام عروض موسيقية حية ورقص. ولإظهار الاحتفال بثقافة الغجر، سيكون هناك حشود من الناس يرتدون ملابس بألوان زاهية نابضة بالحياة، ويستمتعون فقط بالموسيقى الحية والرقص طوال العرض.

مهرجان ربيع أدرنة مع الحفلات الحية:

في الفترة من 2 إلى 4 مايو، سينطلق مهرجان ربيع أدرنة، والذي ييقام على مدار ثلاثة أيام بعروض من الفرق الموسيقية الرائدة في تركيا مثل "يلديز تيلبي"، و"هايكو جيبكين"، و"مغولار"، على سبيل المثال لا الحصر. سيقام الحدث في الحديقة العالمية للاحتفالات، وتتوفر التذاكر على موقع Biletix.

مصارعة الزيت الشهيرة:

أكثر ما تشتهر به أدرنة هو مصارعة الزيت التي تقام كل صيف في ملعب "سرايجي".

تعتبر هذه المسابقة السنوية واحدة من أقدم المسابقات الرياضية في العالم، وقد استمرت لأكثر من 650 عاماً. يُشار إلى هذا الحدث بأنه "رياضة الأجداد" في تركيا، وهو الحدث الذي سينطلق هذا العام يوم الاثنين 1 يوليو ويستمر إلى الأحد 7 يوليو. المسابقة مشبعة بالتقاليد، مثل العروض الموسيقية الحية التي تُؤدّى بمشاركة 40 طبلاً و مزمار نفخ هوائي، في يوم الافتتاح.

في كل عام، يناضل "البهلوان" الاسم الذي يطلق على المصارعين، للفوز في هذه المسابقة الخاصة للغاية، والتي تم إدراجها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

الطريق إلى أدرنة:

كيفية الوصول الى هناك:

تقع مدينة أدرنة على بعد أقل من 259 كيلومتراً من إسطنبول، مما يجعلها متنزهاً يمكن الوصول إليه بسهولة من المدينة الرئيسية، في عطلة نهاية الأسبوع. هناك عدد من خدمات النقل المتاحة كالحافلات. وتستغرق الرحلة من إسطنبول حوالي ثلاث ساعات حسب المكان الذي ستركب منه. هناك أيضاً خيار ركوب القطار والذي يقلع من محطة سكة حديد هالكالي في إسطنبول، وتستغرق رحلته حوالي أربع ساعات.

أفضل طريقة لحضور احتفالات "كاكافا" هي الانضمام إلى مجموعة سياحية، ومع ذلك، يمكن لجولة بقيادة مرشد سياحي، أن تساعدك على التنقل بين الحشود والمشاركة في التقاليد الخاصة، مثل القفز فوق النار، والتنزه والقيام بمغامرات في نهر"تونجا".