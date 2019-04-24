مغارة "قره جه" في منطقة البحر الأسود.. معلم سياحي يعود لاستقبال الزوار

عادت مغارة "قره جه"، أحد أبرز المعالم السياحية في منطقة البحر الأسود، شمالي تركيا، لاستقبال زوارها بعد 5 أشهر من أعمال الصيانة.

وشارك في مراسم افتتاح المغارة الواقعة في قضاء طورول بولاية كومشخانه، الأربعاء، الوالي كاموران طاشبيلك، الذي أجرى جولة تفقدية اطلع من خلالها على أبرز أعمال الصيانة.

وقال طاشبيلك، في تصريح صحفي، إن المغارة التي تعد واحدة من المراكز السياحية الأكثر شهرة في المنطقة بفضل الهوابط والصواعد المميزة التي تحتويها، تساهم بشكل كبير في رفد الحركة السياحية.

وأضاف أن عدد السياح المحليين والأجانب الذين زاروا المغارة العام الماضي، زاد على مئة ألف سائح محلي وأجنبي، وأن أعمال الصيانة التي أجريت على المغارة تهدف إلى رفع هذا الرقم خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن مغارة "قره جه" تعتبر متحفًا مذهلًا للصواعد والهوابط، وأن ولاية كومشخانه ستبذل كل الجهود اللازمة وبمساعدة وزارة الثقافة والسياحة لإدراج المغارة على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

يشار إلى أن مغارة "قره جه" بولاية كومشخانه، جرى العثور عليها عام 1983، وافتتحت أمام الزوار اعتبارًا من عام 1996.

وتبعد المغارة عن مركز مدينة كومشخانة 17 كيلومترا، وعلى ارتفاع 1550 مترًا عن سطح البحر.