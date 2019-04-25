أفضل المواقع لمراقبة النجوم في تركيا

جمال الطبيعة في تركيا يهدي عشاقها مناظر لا تعد ولا تحصى، ما يجعل مراقبة النجوم وتتبعها، من أفضل التسالي لكل من يزور تركيا.

هضبة "ملكلار" في إسبرطة:

بعد البحث عن أحلك قمم التلال ظلمةً في جميع أنحاء تركيا، تأكد لنا أن أعلى موقع يتمتع بظلام حالك، ما يتيح أوضح رؤية للسماء في الليل، هو هضبة "ملكلار" في إسبرطة.

قرية أولمبوس في أنطاليا:

مباشرة على طول مسار ليسيان السياحي (Likya Yolu)، تعد البيوت المبنية فوق الأشجار أولمبوس والمخيمات المحيطة بها، نقاط مراقبة رائعة لمشاهدة النجوم، في قلب حديقة أولمبوس"بيه داغلاري" الوطنية.

المدينة المخفية "ساكليكنت" في أنطاليا:

يقع تلسكوب المرصد الفلكي التركي "توبيتاك" في هذه المنطقة، على ارتفاع 2550 متر في "بكرتبة". هذه البقعة تتمتع بشروط مثالية لمراقبة النجوم أكثر من أي مكان آخر في المنطقة.

جبل بالاندوكين في أرضروم:

يبلغ ارتفاع هذا الجبل 3.176 متراً، ونظرا لانعدام الأشجار والمناطق الحراجية وكذلك بسبب الارتفاع والمناخ المثاليين، يصنف هذا المكان بأنه الأفضل لمشاهدة النجوم في هذه المنطقة.

منتزه "قرة غول" الطبيعي في بولو:

تقع بحيرة "قرة غول" على طريق "بيه بازاري"، على بعد 18 كم جنوب مدينة "قبرص جيك"، على بعد 62 كم جنوب وسط مدينة بولو.

"غوريمة" في ولاية نيوشهير:

اخرج إلى البراري والسهول في"كابادوكيا" الخيالية، وتمتع بسحر السماء فوقك، وأنت محاط بمنظر لا يصدق في هذه المنطقة الرائعة.

حديقة جبل "تيكة" الوطنية في أنقرة:

هذه البقعة بالقرب من "بيه بازاري" هي واحدة من أقل الأماكن إضاءةً، في كل تركيا، الأمر الذي يجعلها بالطبع واحدة من أهدأ وأفضل المواقع لمشاهدة النجوم.

منتزه وادي "هاتيلا" الوطني في "أرتوين":

سوف تضيء النجوم لك حقاً سماء الليل بطريقة لم ترها من قبل في هذه البقعة الفريدة الممتدة على طول الساحل الشرقي للبحر الأسود.

جبل أولوداغ في بورصة:

إنها أعلى نقطة في منطقة مرمرة، لذلك يمكنك قضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث تستمتع بالتزلج في النهار ومشاهدة النجوم في الليل.

جبل إرجييس في قيصري:

هو أعلى جبل في وسط الأناضول، يبلغ ارتفاع ذروته حوالي 4000 متر. ويتيح للزائر مناظر ممتازة بالفعل، حيث لا شيء يحجب الرؤية.