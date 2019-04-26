الرئيس الأوكراني الجديد يصل بودروم غربي تركيا لقضاء عطلته

وصل الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي إلى مدينة بودروم السياحية جنوب غربي تركيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي.

وبدأ زيلنسكي عطلته في فندق خمس نجوم بمنطقة "غوفرجينليك" التابعة لبودروم.

وشوهد في محيط الفندق فريق طبي وعربة حماية.

وفي وقت سابق، كتب زيلنسكي عبر حسابه على "تويتر": "اتفقنا على موضوع الشفافية.. إننا نطير إلى تركيا.. سآخذ الأطفال إلى مهرجان الترفيه السنوي".

وأشار زيلنسكي إلى أنه سيقضي أول عطلة له في الأشهر الأربعة الأخيرة، مبينا أنه سيعود إلى أوكرانيا بعد يومين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، الثلاثاء الماضي، فوز الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة التي جرت الأحد.

وأكدت حصول الممثل الكوميدي زيلينسكي، على 73.22 بالمئة من الأصوات، مقابل حصول منافسه الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو على 24.45 بالمئة من الأصوات.