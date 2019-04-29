أخدود أرابابيشتي بولاية أيدن التركية يبدأ استقبال السياح

شرعت بلدية أيدن غربي تركيا، في تنظيم جولات بالقوارب، في أخدود " أرابابيشتي" بعد ارتفاع مستوى المياه فيه بفعل الامطار.

وذكر بيان صادر عن البلدية، الاثنين، أنه بإمكان السياح المحليين والأجانب، الاستمتاع بالتجول في مياه الأخدود عبر قوارب صغيرة مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح البيان، أن الجولات انطلقت الاثنين من سد "كيمير"، لتستمر على طول مجرى المياه، بعد أن توقفت في وقت سابق جراء انخفاض مستوى المياه في الأخدود.

ونقل البيان عن رئيسة البلدية "أوزليم تشيرشي أوغلو"، قولها إن المنطقة تجني ثمار الجهود الحثيثة الهادفة إلى التعريف بالأخدود.

وتوقعت رئيسة البلدية أن تستقطب المنطقة آلاف السياح، خلال الموسم السياحي الحالي.