شلال "تورتوم" الأكبر في تركيا يضفي جمالاً على أرضروم مع ذوبان الثلوج

يثير شلال "تورتوم" الطبيعي، الأكبر في تركيا، اهتمام السياح المحليين والأجانب، مع قدوم فصل الربيع، بإضفائه حلةً جديدة على المنطقة.

وتشكل شلال "تورتوم" الذي يتمتع بجمال آخاذ، في القرن الثامن عشر إثر انهيار منطقة جبلية قرب قرية "بالقلي" التابعة لقضاء "أوزون درة" بولاية "أرضروم" شمال شرق البلاد.

ويعد "تورتوم" أعلى شلال في تركيا، إذ يبلغ ارتفاعه 48 مترا، وعرضه 21 مترا، ويصنف ضمن أجمل شلالات العالم، لما يتمتع به من جمال فريد يسحر عشاق الطبيعة.

ويساهم ذوبان الثلوج، المتراكمة بكثرة على قمم الهضاب بالمنطقة، في رفع كمية المياه المتدفقة على مسار الشلال، وفي إكساب المنطقة حلة خضراء.

ويستمتع زوار المكان، الذين ارتفع عددهم مؤخرا، بمنظر المياه المنسابة من الشلال، والتقاط الصور التذكارية.