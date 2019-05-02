أمراء وأميرات أردنيون في ضيافة مدينة كابادوكيا

زار وفد من العائلة المالكة الأردنية مدينة كابادوكيا الأثرية في وسط تركيا، التي تشتهر بتكويناتها الصخرية البركانية ومدنها السرية.

والزيارة جاءت بدعوة من معهد يونس إمري وقد شارك فيها الأمراء عاصم بن نايف، ومحمد عباس بن علي بن نايف، وحيدر بن محمد عباس بن علي والأميرات سيما عباس وسناء عاصم بجولة شاهدوا خلالها التشكيلات الصخرية المعروفة باسم مداخن الجنيات.

وفي حديثه إلى وكالة الأناضول ، قال الأمير عاصم بن نايف إن كابادوكيا منطقة مثيرة للاهتمام للغاية وقد أثار إعجابه عدد السياح الذين يزورونها. وأضاف "لن تكون هذه اخر زيارة لي هنا".

هذا وقد زار أمراء العائلة المالكة الأردنية يوم الثلاثاء متحف "مولانا" الرومي، في مدينة قونيا، وسط تركيا.