الفراشات تلوّن مروج تونجلي شرق الأناضول

قرية "اوفاجيك" الواقعة في ولاية "تونجلي" في الأناضول الشرقية، والمشهورة بنباتاتها الغنية التي تنمو في هذه البقعة من الأرض منذ قديم الزمان، ترحب بالفراشات الملونة من نوع "فانيسا كارديو" والتي تعرف أيضاً باسم "السيدة المزينة".

تُشاهَد الفراشات في نصف الكرة الشمالي، خاصة في إفريقيا وأستراليا. وهي تمثل رسل فصل الربيع. تعيش السيدة المزينة بين مستوى سطح البحر وارتفاع 3000 متر، وهي تتكاثر ثلاث مرات في السنة، وتنتقل إلى المناطق الأكثر دفئاً في العالم عندما يصل الشتاء إلى نصف الكرة الشمالي.

يتمتع السياح والسكان المحليين بزيارة مروج "تونجيلي"، ويشاهدون عالماً من الألوان التي أبدعتها الفراشات، ورسمتها الطبيعة الحية. كذلك توفر الفراشات التي تحط على الأزهار الملونة، للمصورين الهواة، فرصة التقاط أجمل وأندر الصور الطبيعية.

ومنطقة "تونجلي" محاطة بجبال تُعطي منظراً مهيباً، وهي أرض تتميز بالجمال الطبيعي البكر، بالإضافة إلى سفوح صخرية شديدة الانحدار تعكس مظهراً برياً. تضم المنطقة أنواعا مختلفة من الزهور، والنباتات المستوطنة، والماعز الجبلي المهددة بالانقراض، والدب الاشيب، والقطط الوحشية، بالإضافة إلى ينابيع "كوتوديرة"، و"هالفوري"، ونهر "منذور" المبارك، وشلالات "زنغين بينار" و"ديرة أوفا"، وبحيرة سد "كابان".

كما توفر "أوفاجيك" لزوارها أيضاً، الفرصة للتزلج في فصل الشتاء بينما يمكنهم الاستمتاع بالسباحة والتجديف في نهر "منذور" في فصل الصيف.