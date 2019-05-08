حدائق طبيعية لا بد من رؤيتها عند مرورك في إسطنبول

يوجد في إسطنبول العديد من الأماكن التي يمكنك الاستمتاع فيها بنزهة رائعة، بينما يمكن لأطفالك اللعب في المساحات المخصصة للعب داخلها، أو الركض في أرجائها.

حديقة يلديز

هي أكبر حديقة في المدينة، وتقع بين بشيكتاش وأورطا كوي.

تبلغ مساحتها 25 فداناً-4200.83 متراً مربعاً، وتقع في وسط المدينة مباشرةً، وقد تم تجديدها مؤخراً بالكامل، لتصبح واحدة من أجمل حدائق المدن في أوروبا.

هناك جسور خشبية فوق النهر والجداول، مثالية لجري الأطفال وآمنة تماماً وعالية بما يكفي ليواصلوا نشاطهم عليها.

حديقة قصر إخلامور

في بشيكتاش، ليس ببعيد عن يلديز، تكمن جوهرة إسطنبول غير المكتشفة.

قصر سابق، لا يوجد به ملعب، لكنه يعوض عن ذلك بوجود حيوانات وطيور، كالطواويس والبط والأرانب التي تجري بحرية.

يتم تشذيب عشب المنتزه والعناية به باستمرار، لذا لا يُسمح بإحضار الطعام إلا الشطائر الصغيرة أو شطائر للأطفال، ولا يسمح للأطفال بمطاردة الحيوانات.

حديقة أميرغان

هي حديقة ضخمة أخرى، على طول البوسفور، أبعد قليلاً من الحدائق الأخرى.

تشتهر بشكل خاص بالزهور الجميلة المزروعة، والتي لا بد من مشاهدتها خلال فصل الربيع، لأنها تضم مجموعة متنوعة من الزنبق الملون البديع، الذي يتم زراعته في جميع أنحاء الحديقة، بترتيبات مختلفة لا تصدق.

هناك السناجب أيضاً، التي تدور حول الأزهار، بالإضافة إلى العديد من الملاعب المختلفة -بما في ذلك بعض الملاعب الرياضية التي تحتوي على حبال تسلق الأدغال، الممتازة للأطفال الأكبر سنا.

حدائق قصر دولما باهتشة

حدائق القصر مجانية وهي مصانة ومعتنى بها بشكل جيد.

إنها كبيرة للغاية، تمتد على طول الواجهة البحرية، ويوجد مقهى يقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات بأفضل منظر ستجده في أي مكان في إسطنبول.

تشجع هذه الحدائق الأطفال على الركض والاستمتاع بالأجواء الجميلة. وفي أشهر الصيف، يمكنك الاستمتاع بمصاطب الزهور الرائعة الموجودة هناك.

مشتل أتاتورك

مشتل أتاتورك الواقع في منطقة "باهجة كوي" في إسطنبول، أحد أكثر الأماكن المعروفة، حيث يستمتع الزوار بالهواء النقي أثناء تلقيهم بعض المعلومات عن تربية النباتات و العناية بها.

حديقة فناربهجه

تقع هذه الحديقة في حي "قاضي كوي" في إسطنبول، وهي توفر طاولات النزهات، ومسارات ركوب الدراجات، بالإضافة إلى مسارات المشي، والملاعب.

حديقة غول خانة

تقع هذه الحديقة في منطقة "أمين نونو"، وهي واحدة من أقدم الحدائق وأكثرها اتساعاً في اسطنبول.