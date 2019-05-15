تركيا: أبريل المنصرم يشهد زيادة في أعداد السياح بنسبة فاقت 24 بالمائة

قال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الأربعاء، إن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى بلاده صعد بنسبة 24 بالمائة، خلال أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك، في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، باسم الوزير.

وأوضح أرصوي أن السياح الألمان، تصدروا قائمة الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال أبريل الماضي، إذ بلغت نسبتهم 48 بالمائة من إجمالي السياح الأجانب.

وأضاف أرصوي أن السياح الروس، جاؤوا في المرتبة الثانية بنسبة 34 بالمائة، تلاهم السياح البريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة 31 بالمائة.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح القادمين إلى البلاد خلال 2018، من الأجانب والمغتربين الأتراك بلغ 46 مليونا و112 ألفا و592.

وتهدف تركيا لاستقطاب 70 مليون سائح إليها بحلول 2023، وجذب عوائد مالية من وراء القطاع السياحي بقيمة 70 مليار دولار.