أنطاليا التركية تلقى رواجا كبيرا لدى السياح البريطانيين

قال سفير المملكة المتحدة لدى أنقرة دومينيك تشيلكوت، إن مدينة أنطاليا التركية تتمتع بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

وخلال زيارته رئيس بلدية أنطاليا، محيي الدين بوجيك، في مقر البلدية، أشار تشيلكوت أن العام الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 70% في عدد زوار أنطاليا من البريطانيين.

وأضاف أن أنطاليا تتميز بالعديد من الإمكانات السياحية، مؤكدا أنها ستحطم أرقامها القياسية في عدد السياح الموسم الحالي.

من جانبه قال رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوجيك، إن المدينة تتوقع استقبال أكثر من 16 مليون سائح العام الجاري، وأشار أن 60% من السياح القادمين إلى تركيا يختارون زيارة أنطاليا.

وزار تشيلكوت والوفد المرافق له كذلك والي أنطاليا، منير قره أوغلو، وأعرب خلال اللقاء عن رغبته في أن يقوم بزيارة أنطاليا كسائح.

وقال قره أوغلو إن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت زيادة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.