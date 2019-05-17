مركز الاتصال الطبي يساعد السياح بلغاتهم المختلفة

لمساعدة السياح الأجانب في الحصول على المساعدة الطبية بلغتهم، أطلقت وزارة الصحة التركية "وحدة دعم المرضى الدوليين" التي تقدم خدماتها بست لغات مختلفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تساعد الوحدة السياح الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، وكذلك أولئك الذين يأتون إلى تركيا لتلقي العلاج الطبي. يتم إبقاء ما مجموعه 28 مترجماً في وضع الاستعداد في حالة الطوارئ، ومساعدة الطواقم الطبية من خلال الاتصالات التشاركية-التي تتيح التواصل بين أكثر من متحدث في وقت واحد- عن بُعد.

"وجدان إكنجي" مديرة الوحدة، قالت إنهم يقدمون خدمات باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والفارسية والعربية. وقالت: "نحن نساعد المرضى والأطباء على التواصل مع بعضهم البعض دون ترك أي مجال للأخطاء".

وأضافت "إكنجي":

"عادة ما نتلقى مكالمات من السياح الذين يعانون من لدغات الحشرات، والسكتات الدماغية، وعضّات الكلاب، والحمى لدى الأطفال. معظم مكالماتنا تأتي من أنطاليا. هذا العام ساعدنا أكثر من 30.000 سائح حتى الآن. نعتقد أن المكالمات ستزداد خلال أشهر الصيف ".

شهدت الخدمة بعض اللحظات الاستثنائية حيث يساعد المترجمون السياح في حل مشكلاتهم. في وقت سابق من هذا العام، دخلت سائحة فرنسية المخاض، وقامت وحدة دعم المرضى الدوليين، بمساعدة الأم الجديدة في الوصول إلى المستشفى، وقادتها خلال الولادة. وعلّقت "إكنجي": "بقينا على الهاتف حتى سمعنا أول صرخة للطفل".

ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تأتي الأخبار السيئة أيضاً. حيث أشارت "إكنجي": "كانت أسرة روسية تزور تركيا، وتوفي الأب بنوبة قلبية. لقد تعاملنا مع كافة التفاصيل الطبية، بالإضافة إلى إعادة الجثمان إلى وطنه".