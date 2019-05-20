حقول الزنبق تخطف قلوب السائحين في إسبارطة "عاصمة الورد" التركية

تحظى حقول الزنبق في ولاية إسبارطة، جنوب غربي تركيا، باهتمام وإقبال السيّاح المحليين والأجانب، وباتت مقصداً لعشاق التصوير.

وتشتهر إسبارطة بكونها "عاصمة الورد" في تركيا، إلى جانب اشتهارها بزراعة أنواع مختلفة من الزهور، مثل الزنبق والخزامى.

وتترامى حقول الزنبق في قرية كاتشي بورلو، على مساحة 120 دونماً (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع)، لتصبح قبلة للسيّاح، مع بدء موسم الحصاد في مايو/ أيار.

واستقبلت حقول الزنبق في إسبارطة، خلال أسبوع واحد، قرابة 3 آلاف شخص من السيّاح وعشاق التصوير.

وفي حديث للأناضول، قال علي صاغداش، منسق مشروع "القرية التي يفوح منها عطر الخزامى" للترويج السياحي في المنطقة، إن إسبارطة غنية بالنباتات العطرية.

وأوضح أن إقبال السياح المحليين والأجانب على زيارة حقول الورود في إسبارطة، يبعث السعادة لدى سكان الولاية الذين يسعون بدورهم لتقديم أكثر الخدمات جودة.

واشتهرت إسبارطة، عبر التاريخ بأزهارها وورودها وإنتاجها لزيوت وماء الزهر الفاخر، وحظيت إبان الدولة العثمانية بمهمة إنتاج ماء الزهر، اللازم لغسل الكعبة المشرفة.

وتغطي إسبارطة، الواقعة جنوب غربي تركيا، 65 في المئة من إنتاج زيت الورد في العالم.

وتجذب بساتين الورد الزوار المحليين والأجانب، الراغبين في قضاء يوم ممتع في الحقول الزاهية.