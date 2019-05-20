حقول "تونج إيلي" التركية تتلون بالأصفر مع تفتح أزهارها

اكتست الحقول الجبلية في ولاية تونج إيلي، شرقي تركيا، حلّةً جميلة، في ظل الأجواء الربيعية، وتفتح الزهور ذات اللون الأصفر.

وخلال مايو/ أيار من كل عام، تشهد الحقول الواسعة في المنطقة، تفتحا للأزهار والنباتات المختلفة، وذلك لكثرة المياه الناتجة من ذوبان الثلوج.

ويثير منظر الثلوج المتراكمة على جبل "مونزور"، والمساحات الخضراء المحيطة به، إعجاب الكثير من الزوار المحليين والأجانب.

يقول علي جان بيشكين، أحد سكان المنطقة، إن الزهور المتفتحة بالمكان، من النوع الذي يتم تقديمه في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة.

وأضاف: "لذلك نطلق عليها زهور الزفاف".