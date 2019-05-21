رحلة إلى عبق التاريخ عبر منازل "صفران بولو" التركية

بجمال طبيعي خلاب، ونسيج مفعم بعبق التاريخ، تستقطب المنازل الخشبية التاريخية بمدينة "صفران بولو" في ولاية قره بوك، شمالي تركيا، السياح المحليين والأجانب.

وأُدرجت المدينة التركية بكاملها، في 17 ديسمبر/كانون الأول 1994، على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لتكون بذلك المدينة التركية الوحيدة الحاصلة على هذه الصفة.

وتعتبر من بين أفضل 20 مدينة محمية في العالم، وتجذب سنوياً نحو مليون سائح محلي وأجنبي، بما تملكه من جمال طبيعي، ونسيج مفعم بعبق التاريخ.

وتقدّم مدينة "صفران بولو" لزوارها المحليين والأجانب، فرصة القيام برحلة في أروقة التاريخ، من خلال كثرة معالمها الأثرية، حيث تضم نحو ألفيْ منزل يعود تاريخها إنشائها إلى ما بين القرنين الـ 18 و20 ميلادية.

وتتميز تلك المنازل بتعليق قرون الأيل على واجهتها، اعتقادا من أصحابها بأنها تجلب البركة والحظ، وتحمي من العين، إلى جانب كتابة عبارت دينية باللغة العربية على جدرانها.

وتشبه المدينة في شكلها العام، المتحف المفتوح في الهواء الطلق، نظراً إلى كثرة عيون المياه والجسور والجوامع، والحمامات التاريخية، والمنازل العثمانية المميزة والتحف اليدوية.

وتستمد "صفران بولو" اسمها من زهرة "الزعفران" التي تنبت فيها بكثرة، وتجذب زواراً من 70 دولة حول العالم، أبرزها اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية.

ومن أهم معالم المدينة أيضاً، سور الماء المعروف باسم "انجه قايا"، ومغارة "منجيليس" التي تعتبر واحدة من أطول المغارات في تركيا، إلى جانب شرفة زجاجية للتنزه.