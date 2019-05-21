شلال "قرابينار" التركي.. لوحة فريدة من الجمال وسط الطبيعة

يستقبل شلال "قرابينار" في ولاية كوتاهية، غربي تركيا، أعدادا كبيرة من السياح المحليين والأجانب الراغبين في الاستمتاع بروعة الطبيعة وجمالها.

الشلال الواقع في قضاء "غيديز"، تتدفق مياهه من قمم الجبال، وخاصة من جبل "مراد"، أعلى جبل في منطقة إيجة، بارتفاع يبلغ ألفين و312 مترا عن سطح البحر.

ومع قدوم فصل الربيع، وذوبان الثلوج، ارتفع منسوب المياه في مسارات الشلال، وهو ما يثير إعجاب محبي الطبيعة كثيرا.

ويرسم منظر الثلوج، المتراكمة على القمم المنتشرة في المنطقة، والأشجار الخضراء المتواجدة بكثافة في محيط الشلال، لوحة أخرى من جمال الطبيعة.

وتُعد المنطقة أيضا، مقصدا لممارسي الرياضات في الطبيعة، مثل التزلج، والطيران الشراعي، وغيرها.

وفي حديث للأناضول، قال قائم مقام القضاء "غيديز"، محمد أوندير، إن المنطقة تتوفر على جمال طبيعي مُذهل.

وأضاف أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة، تنظيم فعاليات رياضية وثقافية من قبيل المخيمات الجبلية ومسابقات الرياضات الشتوية.