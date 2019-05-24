مغتربون أغرموا بتركيا وقرروا افتتاح فنادق صغيرة وبيوتاً للضيافة فيها

تركيا حلم المسافر. ففي كل ركن من أركان البلاد يمكن أن تجد مكان لقضاء الليل مهما كانت ميزانيتك، وإذا كنت مهتماً بقصص أولئك الذين قرروا إدارة فنادقهم بأنفسهم، فيمكنك دائماً أن تجد الترحيب الحار في بيوت الضيافة التي يديرها مغتربون.

فلتستمتعوا بفرحة المغتربين الذين حققوا أحلامهم في العيش مع الطبيعة والتاريخ والمشاهد الأخاذة والطقس الرائع، من خلال زيارة بيوت الضيافة الجميلة هذه والفنادق الصغيرة، التي يملكها أجانب في أرجاء تركيا.

بيت الضيافة "إيونياIonia ":

جيسون وزوجته سيرام هما نموذجٌ بريطاني حيٌّ لمغتربين يديرون مضافة إيونيا. بيت الضيافة عبارة عن نُزل ريفي للمبيت والإفطار، يقع في قرية "حيدر بيلي" في منطقة "غيرمنجيك" في ولاية "آيدن". وهي منطقة زراعية في الغالب سادت فيها فيما مضى حضارة "إيونيا" القديمة، وهي على مسافة 30 دقيقة بالسيارة من أطلال أفسس. تم بناء بيت الضيافة الفسيح هذا المكون من ثلاث غرف نوم، من الصفر، باستخدام طرق صديقة للبيئة. وقام جيسون بالتعريف والشرح عنه في موقع إلكتروني خاص به. كما تم تصوير قصة بناء وافتتاح الفندق عام 2017 أيضاً، على مدار ستة أشهر لحلقات من البرنامج التلفزيوني بعنوان "فندق حلمنا"، الذي تم عرضه على القناة الخامسة في المملكة المتحدة. تحتوي كل غرفة من الغرف المريحة، على حمامات داخلية وشرفات خاصة، وهناك حمام سباحة، والكثير من أماكن الاسترخاء، بالاضافة إلى مطعم يقدم المأكولات المحلية الطازجة.

فندق "هيدواي" Hideaway:

يقع فندق "هيدواي" في مدينة "كاش"، وهي مدينة عطلات محببة، تقع على البحر المتوسط بين فتحية وأنطاليا وتديره المغتربة البلجيكية ماري وزوجها التركي أحمد. التقت ماري بزوجها، وهو من مواطني كاش، أثناء زيارتها قبل أكثر من عشر سنوات، واتخذت قرار الانضمام إليه في مشروع فندقه "هيدواي".

يقع الفندق بجوار مسرح "كاش" مباشرةً، في مبنى فخم يضم خمس غرف مختلفة، البعض منها تضم شرفات، ولها إطلالة على البحر. كما يضم الفندق شرفة على السطح تطل على ميناء "كاش" وجزيرة كاستيلوريزو (ميس) اليونانية المجاورة. الفندق يفتح على مدار السنة، ويضم مسبحاً بمياه عذبة، ويقدم جلسات "يوغا" في الصباح، أما شواطئ السباحة على ساحل لايمونا المجاور، فتقع على بعد 3 دقائق فقط.

فندق "إطلالة شيرينجة" Şirince:

يضم فندق "إطلالة شيرينجة"، الذي تملكه المغتربة البريطانية شارلوت وزوجها التركي عمر، ثلاثة منازل من القرن التاسع عشر تم تجديدها بشكل جميل، وجناحين ومقهى وشرفات، وجميعها مطلّة على قرية "شيرينجة" الخلابة، في منطقة "سلجوق". يوفر الفندق تجربة روح القرية الريفية الأصيلة والمريحة، وقد تم تجديد الغرف بعناية فائقة، وكل غرفة منها مستقلة بذاتها. وتحتوي الغرف على مدافئ، ومساحات مشتركة، ومناطق للاسترخاء. يتم تقديم وجبة إفطار من المنتجات المحلية من الزيتون والجبن والخبز المحمر، على التراس، كما تساعد شارلوت وعمر الزوار في التخطيط لأية أنشطة أو مشاهدة المعالم السياحية. تعرف قرية "شيرينجة" الشهيرة بحد ذاتها، بأنها مكان إقامة مثالي لزيارة أطلال "إفسس" القديمة الرائعة، ومنزل "السيدة مريم العذراء"، والتمتع بشاطئ "باموكا" القريب.

فندق ومقهى "المدينة القديمة":

يقع هذا الفندق في قرية "كالكان"، التي كانت في السابق قرية صيد هادئة، وقد تحولت إلى مدينة للعطلات والمتاجر. وهي أيضاً محطة منتظمة لرحلات اليوم الواحد، ورحلات المراكب واليخوت. تقع قرية "كالكان" أيضاً على مقربة من أجمل شواطئ تركيا، بما في ذلك "كابوتاش" و"باتارا". يتألف فندق ومقهى "المدينة القديمة" من ست غرف، ويقع في قلب "كالكان" ويملكه "بول" و"هيلين"، الزوجان الإنجليزيان اللذان يعيشان في "كالكان" منذ عام 2011. بعد تجديد وتحويل منزل القرية التقليدي إلى فندق حديث ومريح وعصري، تم افتتاحه عام 2016، وألحق به مقهى يقدم القهوة المميزة والمعجنات محلية الصنع، ويقدم الطعام لأولئك الذين يفتقدون نكهة طعام المنزل.

أكواخ "أفالون" Avalon:

أكواخ "أفالون" للضيافة، مكان رائع للاستمتاع بالمناظر الجميلة لطريق "ليسيان واي"، وتقع على بعد كيلومترين فقط من "كابا"، وقد بنيت على سفح تل يطل على البحر المتوسط. افتتح هذا النُزل من قبل الزوجين البريطانيين "فرانك" و"فاليري"، عام 2011 ويحتوي 11 كوخا خشبيا منفصلا، يضم كل منها شرفات خاصة، ولها مناظر خلابة مطلة على البحر. يتوفر أيضاً في هذا النزل مسبح لا متناهي، بالإضافة إلى مطعم ريفي.

نزل "الينابيع الطبيعية":

يقع نزل "الينابيع الطبيعية" المريح في سفوح الجبال بين "كالكان" و"فتحية". أُنشأ هذا النزل عام 2004 المغترب البريطاني "كوريني"، ويضم كابينة خشبية ومنزلاً يشتمل على ثلاث غرف نوم وخيمتين، بالإضافة إلى مساحة كبيرة للاسترخاء واليوغا. ما يميز هذا المكان المريح والمعد للاسترخاء، هو أنه يمثل أيضاً صالة عرض لشركة الخيام التركية كوريني، التي تتوفر فيها خيام اليورت (Yurt) الدائرية شبه الدائمة التقليدية، للشراء. نزل "الينابيع الطبيعية" هو مكان إقامة بالخدمة الذاتية، مع مجموعة متنوعة من خيارات الراحة. ويقع على بعد 10 دقائق بالسيارة من موقع "تلوس" القديم، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من المحمية الطبيعية "ممر ساكليكنت".