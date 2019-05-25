رحالة فرنسي يعبر تركيا في طريقه إلى الهند على متن جرار

سرعان ما أصبح الرحالة الفرنسي حديث الناس في منطقة مالكارا في ولاية "تيكيرداغ" الشمالية الغربية، بمجرد دخوله إلى تركيا، وذلك لغرابة ما كان يركبه وهو جرار زراعي.

فقد أبدى السكان المحليون اهتماماً كبيراً بالفرنسي "مار جاردين" البالغ من العمر 53 عاما، وأوقفوه لالتقاط الصور وطرح أسئلة حول الرحلة التي يقوم بها على متن جرار من طراز "ماسي فيرغوسون" موديل 1958.

وقال جاردين للصحفيين المحليين "أتمنى أن تكون رحلتي جميلة. لست قلقاً. هذه حياتي وأنا أحبها. لدي جميع احتياجاتي في هذه القافلة المتنقلة. حتى الموقد".

وأضاف أنه سعيد لتحقيق حلمه بالسفر حول العالم على متن جراره وعلّق على رحلته قائلاً:

"أحصل على فرصة لرؤية الكثير من البلدان. الآن أنا في تركيا والطقس لطيف. هذه الرحلة المغامِرة والممتعة ستكتمل في الهند. وستنتهي بعد عام واحد في طريق العودة إلى فرنسا".