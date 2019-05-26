دير سوميلا التاريخي يستقبل السياح مجدداً بطرابزون التركية

افتتح دير سوميلا التاريخي بولاية طرابزون التركية، أبوابه مجددا، بعد أربعة أعوام من أعمال الترميم.

ويقع الدير على منحدر صخري حاد على ضفاف جبل "قره"، في وادي "ألطن دره" التابع لمنطقة ماجكا بولاية طرابزون، المطلة على البحر الأسود.

وجرى افتتاح القسم الواصل لغاية الباحة الأولى من الدير، أمام السياح، بعد استكمال الجزء الأول من عملية الترميم.

وتفقد عدد من المسؤولين، بينهم نائب وزير الثقافة والسياحة نادر ألب أصلان، ووالي طرابزون، إسماعيل أوسطه أوغلو، الدير الذي يعد من أشهر الوجهات السياحية في تركيا.

وقال ألب أصلان، في تصريحات صحفية، إن دير سوميلا، يعد من أهم المعالم الثقافية لتركيا.

ولفت إلى أن المنطقة تتسم بالخطورة إلى جانب جمالها الطبيعي الآخاذ، نظرا إلى موقع الدير، حيث كان هناك خطر سقوط كتل صخرية على الزوار.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة خلال عملية الترميم، بحيث بات بإمكان السياح التجول في الجزء المفتوح للزيارة، بكل أمان.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل بشكل مكثف من أجل ادراج الدير بصورة دائمة على قائمة التراث العالمي، بعد افتتاحه كليا، العام المقبل.

وبالرغم من استمرار أعمال الترميم في الدير المُدرج ضمن اللائحة المؤقتة للتراث العالمي عام 2000، إلا أنه يحظى بإقبال كبير من قِبل السياح.

ويتيح الدير لزواره، إمكانية إجراء أنشطة عديدة، مثل الخروج في رحلات طويلة مشيا، وركوب الدراجات الهوائية، والقفز المظلي، والتقاط الصور في المناطق الطبيعية المجاورة.

ويُعتقد أن تاريخ بناء الدير يعود للفترة من 365 إلى 395 ميلادية، ويأسر منظره الألباب، وهو معلق على ارتفاع شاهق في جبل قره، وسط صخورها وأشجارها، وتنتشر مبانيه بين المغارات.