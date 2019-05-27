أنطاليا التركية الأولى عالمياً بعدد شواطئ الراية الزرقاء

حافظت ولاية أنطاليا التركية (غرب)، والتي تعد من أهم مراكز السياحة عالميا، على مركزها الأول في عدد شواطئ الراية الزرقاء، على مستوى العالم.

وأعلنت الهيئة الدولية لشواطئ الراية الزرقاء، عن تصنيف العام 2019، حيث بلغ عدد الشواطئ التركية 463 شاطئا، 202 منها في ولاية أنطاليا.

و"الراية الزرقاء" هي علامة بيئية تمنحها مؤسسة التعليم البيئي العالمية غير الحكومية (FEE) للشواطئ والموانئ التي تستوفي معايير معينة مثل جودة الماء، والإعلام والتّثقيف البيئي، والإدارة والسلامة البيئية.

واستمرت ولاية أنطاليا في الصدارة على مستوى المدن في تركيا، وحول العالم أجمع، في حين تبعها في التصنيف على مستوى البلاد، كل من مدن موغلا بـ 102 شاطئ، وإزمير بـ 49 شاطئ، وآيدن بـ 30 شاطئ.

وقال المدير العام لوقف البيئة التركي، مراد يغيتول، بأن بلاده جاءت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الشواطئ الحاصلة على شارة الراية الزرقاء، بعد كل من إسبانيا، واليونان.

وأضاف أن أنطاليا حافظت على الصدارة على مستوى المدن حول العالم، حيث أفاد "إن عدد شواطئ الراية الزرقاء في أنطاليا، ارتفع إلى 202 شاطئا، العام الحالي، بعدما كان 200 شاطئا، 2018".

ولفت إلى زيادة عدد شواطئ الراية الزرقاء في تركيا، إذ حصل 463 شاطئا على الشارة الزرقاء الدولية، لهذا العام، 150 منها شواطئ عامة، و313 شاطئا خاصا بالمنشآت السياحية.

وأكد على أن الوقف يبدل جهودا كبيرة لزيادة عدد الشواطئ والموانئ الحاصلة على الراية الزرقاء في تركيا.

من جانبه، رئيس جمعية مدراء الفنادق التركية، أولكاي أتماجا، أفاد للأناضول، بأن نزلاء الفنادق يولون أهمية كبيرة بشواطئ الراية الزرقاء، وخاصة السياح الأوروبيين.

وأضاف بأن الشواطئ الحاصلة على الشارة الزرقاء تحظى بإقبال أكبر من سواها، حيث تشير الراية الزرقاء إلى نظافة مياه البحر والشواطئ وسلامة البيئة.