إقبال كبير من الزوار على رؤية "العروس الباكية" بولاية تونج إيلي شرقي تركيا

أضفت زهور "التوليب المقلوبة"، التي نمت مؤخرا في بعض حقول ولاية تونج إيلي، شرقي تركيا، جمالا إضافيا على المنطقة، ما يثير إعجاب الزوار المحليين والأجانب.

الزهور، التي يطلق عليها اسم "العروس الباكية"، تشبه زهور التوليب إلا أنها تنبت مقلوبة رأسا على عقب، وتبقى متفتحة بين 15-20 يوما.

وتتمتع تونج إيلي بجمال طبيعي ساحر، وتحتوي على ألف و600 نوعا من النباتات، ما يزيد من إقبال عشاق الطبيعة على زيارة الولاية.

ويستمتع زوار المكان، بالمشي حول حقول الزهور المنتشرة في القمم الجبلية، وبالتقاط الصور التذكارية، وذلك بعد ذوبان الثلوج، وانتشار الأجواء الربيعية.

وقالت الزائرة "نجلى يتير"، إن زهور التوليب المقلوبة تُشكل مشهدا طبيعيا مميزا.

كما أعرب الزائر "محمد إسلام"، عن سعادته بالتواجد في هذا المكان الرائع، الذي يستحق الزيارة لما فيه من المناظر الطبيعية الجميلة.

أما السائح الكندي "ستيفن مارتينيز"، الذي يزور المنطقة رفقة زوجته، فقال إنه مُعجب بمنظر الزهور المنتشرة في كل مكان.