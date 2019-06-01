خلال الشهر المنصرم فقط.. 2 مليون و700 ألف سائح يزورون أنطاليا التركية

استقبلت ولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، جنوبي تركيا، مليونا و702 ألف و296 سائحًا من 174 دولة، في مايو/أيّار الماضي.

وتظهر بيانات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة، السبت، أن الولاية، التي استقبلت 14 مليون سائح أجنبي في 2018؛ تستعد لتحطيم هذا الرقم القياسي هذا العام.

كما تشير البيانات إلى أن عدد السياح إلى أنطاليا ارتفع بواقع 19% في الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018؛ مسجلًا 3 ملايين و139 ألفًا و785 سائحًا.

وتصدر مواطنو روسيا قائمة الوافدين إلى الولاية التركية، بواقع 805 آلاف و40 سائحًا، في مايو، فيما بلغ إجمالي عددهم في الأشهر الخمسة الماضية مليونًا و249 ألفًا و757 سائحًا.

وجاء مواطنو ألمانيا في المرتبة الثانية، منذ مطلع العام الجاري بواقع 617 ألفًا و354 سائحًا، وثالثا بريطانيا بـ192 ألفا و267 سائحا، ثم أوكرانيا بـ164 ألفا و922، وهولندا بـ133 ألفا و956.