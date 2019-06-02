قرقلار إيلي توفر لزوارها في عيد الفطر عطلة سياحية مميزة

تستعد ولاية قرقلار إيلي غربي تركيا، بطبيعتها الخضراء ومناطقها الأثرية وبحرها ومأكولاتها اللذيذة، لاستقبال السياح الراغبين في قضاء عطلة عيد الفطر بنمط سياحي مختلف عن المعتاد.

وتُعدّ غابات "لونغوز" في قرقلار إيلي شمال غربي تركيا، إحدى الغابات المميزة في أوروبا، وتغلب عليها أشجار الزان والبلوط.

وتضم الغابات أربع بحيرات ومسارات للجري، ومناظر طبيعية، وأنواع مختلفة من الحيوانات.

كما يوجد فيها 544 نوعا من النباتات، و25 نوعا من الزواحف، و50 نوعا من الثدييات، و30 نوعا من الأسماك، بالإضافة إلى 219 نوعا من الطيور.

وتقع فيها مغارة دوبنيسا التاريخية التي فتحت أبوابها للسياح عام 2003، بعد إجراء الصيانة اللازمة من قِبل السلطات المحلية.

ويوجد في الولاية أماكن كثيرة ملائمة للراغبين في قضاء عطلتهم داخل خيم ينصبونها للمبيت فيها.

يجدر بالذكر أن ولاية قرقلا إيلي تبعد عن مدينة إسطنبول، مسافة 200 كيلو متر.