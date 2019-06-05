لماذا تشهد شرفة "أزدافاي" في قسطموني التركية إقبال الزوار خلال العيد؟

تجذب الشرفة الزجاجية في قضاء "أزدافاي" بولاية قسطموني شمالي تركيا، آلاف الزوار والسياح، للتمتع بجمال السلاسل الجبلية المحيطة بها، وخصوصا في الأعياد، حيث تغدو مقصدا لكل عشاق الطبيعة.

تشرف بلدية "أزدافاي" على فتح الباب لزيارة الشرفة التي ترتفع عن الأرض 450 مترا، وتنفتح على واد سحيق يسمى "تشاتاك".

وحظيت الشرفة باستقبال 5 آلاف زائر في غضون يومين من عيد الفطر، ومن المتوقع أن يصل العدد عشرة آلاف، خلال عطلة العيد التي مددتها السلطات حتى الاثنين المقبل.

وفي حديث للأناضول، قال الزائر طاهر أتيلا آيدن، إنه أعجب كثيرا بالشرفة الزجاجية العالية.

وأشار إلى أن مسار المشي على الشرفة صمم بشكل مناسب ومريح.

بدورها، قالت عقيلة الزائر "نكهت آيدين"، إن عطلة العيد شكلت لأسرتها فرصة لزيارة الشرفة في قسطموني.

وأضافت أنها انبهرت بجمال طبيعة قضاء "أزدافاي"، والنظر إلى الوادي من الشرفة الزجاجية.