تعرف على أنفاق الشجر الخضراء بمدينة "صفران بولو" التركية

تحظى أنفاق الشجر الخضراء بإعجاب كبير في طريق بمدينة "صفران بولو" الشهيرة بمعالمها التاريخية والسياحية، بولاية قره بوك شمالي تركيا.

وأُدرجت "صفران بولو"، نهاية عام 1994، على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وتغطي الأشجار الكبيرة مسافة 5 كيلومترات تقريبًا من الطريق البري المؤدي إلى ولاية بارطن، في منظر يسحر الناظرين.

ويعيش السائقون متعة كبيرة خلال عبورهم من هذه الأنفاق الخضراء، رغم أنها تبدو مخيفة في بدايتها.

وقال قائم مقام "صفران بولو" فاتح أوركمزار، إن أنفاق الشجر في المدينة باتت لوحدها مصدر جذب للسياح.

وأشار أوركمزار إلى أن الأنفاق التي تشكلت طبيعيا، تسحر الزائرين في المدينة التي تهدف لجذب 1.5 مليون سائح سنويًا.

و"صفران بولو" من بين أفضل 20 مدينة محمية بالعالم، تجذب سنوياً نحو مليون سائح محلي وأجنبي، بما تملكه من جمال طبيعي، ونسيج مفعم بعبق التاريخ.