في يوم واحد.. أنطاليا التركية تستقبل 85 ألف سائح مسجلةً رقما قياسيا جديدا

سجلّت ولاية أنطاليا، المعروفة بـ"عاصمة السياحة" في تركيا، رقمًا قياسيًا باستقبالها 85 ألف و205 سيّاح عبر الجو في يوم واحد فقط.

والي أنطاليا منير كرال أوغلو، أعلن ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، الأحد.

وقال كرال أوغلو: "مبروك انطاليا.. رقم قياسي جديد في الدخول اليومي للمسافرين".

وأشار إلى أن عدد المسافرين القادمين بلغ 85 ألفا و205 في 8 حزيران/ يونيو الجاري(أمس السبت).

وبيّن أن المعدل الشهري للزوار خلال العام الجاري ارتفع بنسبة 17 في المئة مقارنة مع 2018 ليصل إلى 570 ألف و422 شخصا.

ووفقًا لكرال أوغلو، بلغ عدد زوار أنطاليا 3 ملايين و870 ألف و211 شخصا منذ مطلع العام الجاري، بزيادة سنوية 18 في المئة.

واستقبلت أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، مليونا و702 ألف و296 سائحًا من 174 دولة، في مايو/أيّار الماضي، بحسب بيانات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة مطلع الشهر الجاري.