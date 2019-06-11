مع انطلاق الموسم السياحي.. 4 بواخر سياحية ترسو في إيجه بورت

شهد ميناء إيجة بورت في ولاية أيدن حركة ملاحية سياحية كثيفة برسو 4 بواخر سياحية تحمل على متنها 4 آلاف و400 سائح.

وترفع باخرتان علم الباهاما واثنتان علم دولة مالطا، إلا أنّ معظم السياح على متنها من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد الرسو توجه قسم من الركاب إلى أطلال مدينة إفيس التاريخية بولاية إزمير، وقسم آخر قصد كنيسة مريم العذراء، ومنهم من توجه لأسواق الولاية للتبضع.

وفي تصريح للأناضول أشار مدير ميناء إيجه بورت، عزيز غونغور، إلى زيادة حركة السفن السياحية القادمة إلى تركيا.

وأكد وصول 56 باخرة سياحية لميناء إيجة بورت هذا العام، يحملون أكثر من 46 ألف سائح، قائلاً: "حتى نهاية الموسم السياحي لهذا العام ننتظر قدوم 79 ألف سائح على متن 102 باخرة".