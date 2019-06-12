فتحية: جنة لقضاء صيفية من الإجازات التي لا تنسى

تم بناء مدينة فتحية فوق أطلال مدينة تلميسوس القديمة، التي لا يزال مسرحها الأثري يقع مباشرة في وسط المدينة.

في الوقت الحاضر، المدينة محاطة بعدد من أكثر الشواطئ المذهلة في العالم، ولها ميناء يرسو فيه العديد من القوارب وأجواء المدينة نابضة بالحياة ومفعمة بالمأكولات اللذيذة.

تقدم المدينة أنواع من الأطعمة التي تناسب جميع الأذواق، وكورنيشها مثالي للتمشية في المساء.

شواطئ المدينة الأسطورية ذات الرمال البيضاء، ومياه البحر الميت الفيروزية، تجعلها واحدة من أكثر الأماكن الطبيعية جذباً للزيارة -أو السباحة- من أي مكان آخر في العالم.

يتيح لك التحليق بالمظلات الملونة فوق هذا المنظر المذهل رؤيته بشكل لا مثيل له.

سترى كل شبر من البحيرة الزرقاء الشهيرة، وبالنظر إلى أنه نادراً ما توجد غيوم كثيرة في السماء، فإن مناظر التلال والسهول المطلة على البحر المتوسط متاحة لتثير إعجابك دائماً.

نظراً لأن فتحية هي نقطة انطلاق طريق ليسيان، وموطناً للعديد من المدن التاريخية القديمة، فليس من المستغرب أن يحتوي متحفها على العديد من القطع الأثرية الرائعة من عصور فارس واليونان والرومان.

يعد فندق "بترفلاي فالي" من المعالم السياحية الرئيسية في فصل الصيف، حيث يفتن زواره بطبيعته والفراشات التي سمي باسمها.

مئات الأنواع من الفراشات اتخذت من هذا الخليج الصغير موطناً لها.