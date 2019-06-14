تعرف على الوجهات الأكثر شهرة في تركيا لعطلات النقاهة والاستشفاء

هل تعلم أن تركيا تشتهر ببعض مراكزها المعروفة عالمياً، للتخلص من السموم، والتي ترتادها عارضات الأزياء الرائدات، ويقودها أخصائيو التغذية المشهورون، وتقع في بعض أكثر أماكن العطلات روعة في البلاد؟

تحظى تركيا ببحار زرقاء رائعة الجمال وشواطئ رملية فريدة السحر، وهي واحدة من أفضل الأماكن لارتياد مراكز التخلص من السموم والتعافي والاستشفاء في العالم.

فيما يلي الوجهات الأكثر شعبية في تركيا للعطلات المخصصة للتعافي والعناية بصحة الجسم والروح:

مركز لايف كو

"لايف كو" هو مركز التخلص من السموم الأكثر شهرة في تركيا بلا منازع. بفضل موقعه الرائد في "غول تورك بوكو/موغلا"، تصدر المركز عناوين الصحف، لاستضافته بعض عارضات الأزياء الشهيرات أمثال" كيت موس" و"نعومي كامبّل" لسنوات متتالية. على مدى العقد الماضي وأكثر، كان "لايف كو" العنوان الحصري لإزالة السموم، في حين يتمتع رواده أيضاً بعطلة فاخرة في بودروم، يوجد فرع آخر لـ"لايف كو" في موقعين مختلفين، أولهما الموقع الأصلي الداخلي، وثانيهما يقع على شاطئ بودروم مباشرة. حيث اتخذ مركز"لايف كو" فندق "أكرا" في أنطاليا، موقعاً له، قبل ثلاث سنوات. و"أكرا" هو فندق فخم من فئة الخمس نجوم، وهو يطل على شاطئ البحر في هذه المدينة الواقعة على البحر المتوسط. كما افتتح مركز "لايف كو" فرعاً له في فوكيت، تايلاند.

تعتمد فلسفة "لايف كو" على تجديد الجسم والعقل والروح من خلال مجموعة متنوعة من برامج التخلص من السموم والتطهير ومجموعة من العلاجات التجميلية ومكافحة الشيخوخة وإرساء قواعد الجمال، بالإضافة إلى اليوغا اليومية وعلاجات السبا والتدليك والرياضة. يتميز مركز "لايف كو" في بودروم، بأنه يوفر نوعاً من الاسترخاء الريفي، بينما يوفر فرع المركز في أنطاليا جميع وسائل الراحة، في فندق الخمس نجوم الذي يقع فيه.

يتجسد تخصص المركز في برنامج التخلص من السموم الرئيسي، والذي يعد أيضاً "البرنامج المفضل" لعارضات الأزياء، وهو الانقطاع لمدة سبعة أيام على نظام غذائي سائل مؤلف من العصائر الطازجة، والمواد الغذائية المضافة، والبروتينات الحيوية. يرافقه المشي اليومي، واليوغا، والتأمل، والتدليك. هناك أيضاً خيارات أقل للتخلص من السموم، تشمل التغذية باستخدام العصير الأخضر أو ​​مزيج من العصائر والسلطات النيئة.

منتجع "سيانجي" للتعافي

مع برنامج التخلص من السموم الذي بدأه أخصائي العافية التركي الشهير"إندر سراج" في هذا المنتجع، والذي يقع على خليج رائع قبالة قلعة "كادي" في بودروم، يعد منتجع "سيانجي" للتعافي، مكاناً رائعاً لقضاء عطلة مميزة، مع مرافق صحية ممتازة وخيارات تحدي التخلص من السموم.

يقع منتجع "سيانجي" للتعافي على منحدر يطل على البحر، ويشغل مساحة 44.000 متر مربع، وهو عبارة عن فندق شامل كلياً، يتسع لـ 350 شخصاً، ويضم أيضاً مركزاً صحياً رائعاً ومرافق صحية مجهزة بأحدث التجهيزات. لذلك، خياراتك ستكون مفتوحة، إما أن تتمتع بالعطلة فقط، أو بالمشاركة في برامج التخلص من السموم، أو باتباع النظام الغذائي، أثناء الاستمتاع بإجازة فاخرة. يحتوي برنامج التخلص من السموم على ثلاثة خيارات، تتراوح بين اتباع نظام غذائي صحي مؤلف من الأطعمة الصحية، أو نظام غذائي سائل، أو برنامج طبيعي نباتي حصري. هناك أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة المتنوعة على مدار اليوم، بما في ذلك المشي في الطبيعة واليوغا. كما أن مركز السبا والتعافي مثير للإعجاب، باللمسة الشرقية والتي تشمل حماماً تقليدياً، ومساحة للاسترخاء، وساونا، وغرفة بخار، بالإضافة إلى مسبح داخلي، بينما يضم الفندق بأكمله سبعة حمامات سباحة، وشاطئ رملي خاص به.

مركز "كابلان كايا"

يقع مركز "كابلان كايا"، على الساحل الغربي لتركيا بين مدينتي السياحة الشهيرتين بودروم، وديديم. وهو تقريباً يصنف في فئة خاصة به، من الناحية المهنية. يحتوي هذا المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم، والذي يمتد بأناقة على ساحل بحر إيجة، على 140 جناح، ومركز سبا، تبلغ مساحته بمفرده 10.000 متر مربع. مع كل وسائل الراحة التي تقدمها سلسلة سبا المشهورة "الحواس الستة"، يوجد هناك حمام سباحة داخلي وحمام سباحة "وتسو" الخاص بالمعالجة المائية، وحمام تقليدي، وساونا فنلندية. تشمل المنطقة الحرارية المائية مغارة الملح الاصطناعية، وغرفة بخار كريستال، وأمطاراً تجريبية، هناك حتى أكواخ الإسكيمو الثلجية. تقدم "كابلان كايا" مجموعة متنوعة من البرامج لمدة خمسة أيام، وسبعة أيام، بما في ذلك التخلص من السموم، وفقدان الوزن، واليوغا، والنوم، التخلص من التوتر والضيق، وبرامج لتخفيف الآلام والأكتاف.

فندق ومنتجع "ريتشموند نوا" للتعافي

يقع فندق فندق ومنتجع "ريتشموند نوا" الفاخر على ضفاف بحيرة سابانجا في صقاريا، على بعد بضع ساعات فقط بالسيارة من إسطنبول، وهو فندق فاخر آخر يقدم خدمات التطهير وإزالة السموم وخدمات السبا الكاملة. مع جو فريد وأنيق يحيط بالبحيرة الرائعة، يضم الفندق 131 غرفة، وحمامات سباحة داخلية وخارجية متعددة، وجاكوزي، وساونا من طابقين، وحمام تركي، وغرفة جليدية، وأكثر من ذلك. على الرغم من أنه لا يقتصر على النزلاء الراغبين بالتخلص من السموم فحسب، يقدم فندق ومنتجع "ريتشموند نوا" للتعافي، مجموعة متنوعة من برامج الاستشفاء، بما في ذلك الخيارات الموجهة نحو فقدان الوزن وتجديد شباب الجسم.

مركز "ناتورميد" في "كوش أداسي"

يقع هذا المركز في قرية "داوودلار" المجاورة لمدينة إزمير الساحلية، وهي بقعة تقع على مقربة من المواقع القديمة الرائعة في "سلجوق". ينصب التركيز في هذا المركز الفريد على برامج المسابح الحرارية، والتخلص من السموم، وفقدان الوزن، وتجديد الشباب. يركز هذا المركز حصرياً على الصحة والشفاء، في بيئة عطلة مفعمةٍ بالمناظر الطبيعية الخلابة. يقع مركز "ناتورميد" على التلال في "كوش أداسي"، على بعد مسافة قصيرة من الشواطئ الشهيرة في هذه الوجهة السياحية، وهو موجود منذ عام 2001 ولديه أيضاً فرع في ألمانيا. يقدم المركز مجموعة متنوعة من برامج التعافي والنقاهة، الموجهة نحو التخلص من السموم، وفقدان الوزن، والإقلاع عن التدخين، والعناية الجلدية، وصحة الهيكل العظمي. تعتبر حمامات السباحة الحرارية، الداخلية والخارجية، أبرز ما في هذا المركز الصحي، الذي يحتوي أيضاً على سبا، وحمام تركي، ويوفر اليوغا، والبيلاتس، والتدليك. هناك برنامجان مختلفان للتغذية، أحدهما يتضمن وجبة واحدة بما في ذلك اللحوم يومياً، في حين أن البرنامج الآخر نباتي تماماً ويشمل مزيجاً من العصائر الطبيعية.