طيور الفلامنكو ترسم أجمل اللوحات في بحيرة توز التركية

تشكل بحيرة توز (الملح) في ولاية أقسراي وسط تركيا، أكبر البحيرات الملحية في العالم، وثاني أكبر البحيرات في تركيا من حيث المساحة، جنة للطيور البرية وللآلاف من طيور الفلامينغو المهاجرة.

نيازي ألجاي رئيس بلدية منطقة إسكيل المجاورة لبحيرة توز، قال إنّ طيور الفلامينغو تتكاثر بكثرة في مناطق حوض المتوسط، نظراً لكثرة الأماكن الرطبة فيها.

وأوضح ألجاي أن طيور الفلامينغو تنتقي الأماكن التي تتكاثر فيها بدقة وعناية، وأنّ هذه الطيور تختار الأماكن الرطبة كي تتمكن من بناء أعشاشها بالطين.

وتابع ألجاي قائلاً: "طيور الفلامينغو حساسة جداً، وتنتقي الأماكن الرطبة البعيدة عن البشر لوضع بيوضها؛ ولذلك تعد بحيرة توز ومحيطها من أنسب الأماكن لهذا النوع من الطيور".