الانتهاء من ترميم طواحين هواء تاريخية في جزيرة "بوزجا أدا"

عملت السلطات المحلية في جزيرة "بوزجا أدا" قبالة الساحل التركي لبحر إيجة، على ترميم الطواحين الهوائية التي يعود تاريخ بنائها إلى قرون عديدة، الأمر الذي أدى إلى جذب الأنظار مجدداً نحو الجزيرة السياحية التي يمتد تاريخها عبر ألف عام خلت.

حاكم جزيرة بوزجا وهي ثالث أكبر جزيرة في تركيا، وتقع قبالة شواطئ ولاية جناق قلعة- قال إن مشروع ترميم وإعادة بناء الطواحين الهوائية بدأ قبل فترة من الآن، وقد تم الانتهاء من العمل في الطواحين الواقعة على الجانب الجنوبي من الجزيرة وفقاً للشكل الأصلي للهيكل، في حين لا تزال عملية ترميم الطاحونة الواقعة على الجانب الشمالي، مستمرة.

وقال "إبراهيم غولتيكين" إن الطواحين التاريخية تلقي الضوء على ألف عام من تاريخ الجزيرة.

وقال "غولتيكين" إن الطواحين قد استخدمت منذ قرون ولكن حالها تدهور مع مرور الوقت بسبب نقص الصيانة وأسباب أخرى مختلفة.

وأضاف: "لسوء الحظ، تهدمت الطواحين قبل 50-60 عاماً بسبب نقص الرعاية. وعندما بدأنا المشروع، كانت إحداها في حالة خراب تام. هناك ثلاثة طواحين هواء معروفة في المنطقة التي ننفذ فيها المشروع. وقد أكملنا ترميم اثنتين منها وفق الشكل الأصلي لها".

وقال غولتيكين إن اثنتين من الطواحين الهوائية ستستخدمان في طحن القمح، بينما ستستخدم الطاحونة الثالثة لأغراض سياحية.