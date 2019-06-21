أين وكيف يمارس عشاق التزلج الشراعي رياضتهم الممتعة في تركيا

إذا كنت تريد أن تفعل شيئاً مثيراً هذا الصيف، فإن ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية سيكون خياراً جيداً. إليك أفضل المواقع لممارسة هذه الرياضة المثيرة في تركيا، حيث يمكنك الاستفادة من الرياح المصحوبة بالطقس المثالي والبحر الرائع.

تزداد شعبية رياضة ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية بسرعة في تركيا، والتي تستضيفها العديد من المناطق الرائعة في ظروف مثالية وأجواء ممتازة لتعلم هذه الرياضة الممتعة. احساس بالاثارة لامثيل له وأنت تطير في السماء، هذه رياضة لا تستلزم منك أكثر من الحصول على لوح تزلج مرتبط بطائرة شراعية.

تعلم مهارات التزلج الشراعي أمر سهل ومتاح، فعادةً ما يتم تقديم الدروس في دورات تعليمية مدتها ثماني ساعات تقريباً، مقابل 2000 ليرة تركية، وفي خلال ساعتين فقط من التدريب على الأرض، يمكنك الانطلاق نحو سطح البحر حتى في يومك الأول.

تمتلك تركيا شواطئ مناسبة للتزلج الشراعي في أكياكا، والتي تقع في مارماريس على خليج غوكوفا. إنها مدينة جميلة ذات طابع اجتماعي، تطغى عليها هذه الرياضة المليئة بالحيوية والمغامرة. التغيير ذاته الذي فعلته رياضة ركوب الأمواج شراعياً في مدينة "ألاجاتي"، التي أصبحت مدينة بوتيكات راقية بسبب انتشار رياضات الماء على شواطئها وكثرة روادها، قد أدخلته بالفعل رياضة ركوب الألواح الشراعية في "أكياكا"، حيث حولتها إلى واحدة من أكثر الوجهات الصيفية قصداً، لقضاء العطلات في تركيا.

مجموعة الظروف التي تجعل أكياكا مميزةً حقاً، تتضمن مسار ركوب الأمواج الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات، والمياه الضحلة الرملية، والرياح الدافئة الثابتة السرعة، التي تشتهر بها المدينة. على غرار "ألجاتي"، توجد مدارس الطائرات الورقية في أكياكا على مسافة يمكن مشيها، على شاطئ "أكجابينار"، على بعد أقل من بضعة كيلومترات من البلدة في منطقة مخصصة لهذه الرياضة. هناك أكثر من ست مدارس للتعليم، والتي توفر أيضا المقاهي والمطاعم للزوار والهواة.

تقع أكاديمية "الطائرات الورقية"، في أقصى الطرف الآخر من الشاطئ، وهي واحدة من أكثر المدارس قدماً وعراقةً في تركيا، وهي تدير أيضاً مدرسة لتعليم التزلج على الألواح الشراعية في مدينة "أورلا" في إزمير.

مدرسة غوكوفا للطائرات الورقية، هي واحدة من أقرب المدارس إلى المدينة وتقع بجوار مدرسة "إكستيرم كايت". وهناك العديد من المدارس الأخرى للتزلج الشراعي في "أكجابينار".

الظروف المثالية لتعلم التزلج على الماء، إلى جانب مدينة أكياكا الخلابة والحيوية المجاورة، تجعل خليج غوكوفا الموقع الأول في تركيا لتعلم هذه الرياضة. تقع أكياكا على طول نهر "أزماك"، الذي تصطف على جانبيه المطاعم الريفية على منصات تطل على النهر الجاري أسفله، ومنظر الجبال الخضراء البديعة، وسريعاً أصبحت المدينة إحدى أكثر وجهات محلات الملابس شهرة في تركيا. تتميز البلدة بطراز معماري فريد، يشبه الشاليهات السويسرية وتضم مطاعم وفنادق تناسب كل الأذواق. يعتبر نزل "رايدرز" مكان إقامة مثالي بلا منازع، وهو فندق مخصص لممارسي رياضة التزلج بالألواح الشراعية في أكياكا، ويقيم هذا الفندق الحفلات ويستقبل بانتظام الضيوف من الموسيقيين المشهورين، طوال الموسم.

"أورلا" بلدة صغيرة تقع بين مدينة إزمير و "ألجاتي"، وقد أصبحت بسرعة وجهة شهيرة لتعلم كيفية التزلج على الألواح. في حين أن المدينة نفسها تقع في الداخل، فقد نمت لتصبح وجهة لقضاء العطلات، وانتشرت فيها محلات بيع الملابس الصغيرة والتي تضم أشهر الماركات العالمية، بشكل مشابه لجارتها "ألجاتي"، جنة ركوب الأمواج في تركيا.

يقع الشاطئ الشراعي في "غول باهجة"، على بعد ستة كيلومترات من البلدة نفسها في منطقة مجمعات مائية واسعة تتصف بالمياه الضحلة المواتية للمبتدئين. تكثر هناك المدارس التي تهتم بالطائرات الورقية وتعليم ممارسة رياضة التزلج كمدرسة "أورلا كايت" وغيرها من المدارس الموجودة على الشاطئ، وهناك أيضاً فندقان خاصان برياضة التزلج على الماء بالجوار القريب مثل نزل "أورلا سيرف"، و"أورلا كايت كامب"، اللذان يحتويان على غرف مريحة لإتاحة الفرصة المثالية للبقاء بالقرب من الشاطئ مع أولئك المختصين بهذه الرياضة.

معجزة بحر ايجه

تشتهر جزيرة إمبروس، الواقعة في "كوكجة أدا" التركية، والتي تقع في ولاية جناق قلعة، وهي أكبر جزيرة في تركيا، برياحها القوية وبكونها ثاني أكثر الوجهات شعبية في تركيا، للمتزلجين على الماء بعد ألاجاتي. بينما يتمتع الرياضيون بركوب الأمواج على السواحل في قرية "إيشيليك"، حيث تنتشر هذه الرياضة بكثرة، هناك أيضاً مدرستان تقدمان دروساً في التزلج على الألواح الشراعية بأسماء مختلفة مثل مدرسة "فولكايت"، و"راديكال سيرف"، مما يجعل تعلم هذه الرياضة ممكناً مع نخبة من المحترفين. هناك أيضاً عدد من الفنادق، بما في ذلك فندق "غوكجيدا سيرف"، حيث يمكنك البقاء على مقربة من الهواة الراغبين في الإقامة في المخيمات التي تنتشر على طول الشاطئ. تتمتع مدينة العطلات الصيفية النائمة في أيفاليك أيضاً، بمركز خلاب خاص بالألواح الشراعية يقع في منطقة تبعد سبعة كيلومترات من وسط المدينة، يشار إليه باسم "السفينة الغارقة"، وبالتالي توفر هذه البقعة الخاصة فرصة لركوب الأمواج مع منظر فريد لسفينة خشبية غارقة، ورياح تناسب التزلج المثير. على الرغم من أنه لا يوجد الكثير في هذه البقعة، إلا أن هناك مدرسة لتعليم ركوب الأمواج باسم "كايت زون" تقع في مبنى حجري تاريخي يطل على الشاطئ مباشرة، مما يجعلها بالتأكيد أهم أماكن التراث التاريخي التي تعلم ممارسة هذه الرياضة.

السواحل الجنوبية

من المثير للدهشة أن بودروم ، التي تُعتبر وجهة العطلات الصيفية الأكثر شعبية في تركيا، لا تملك في الواقع شاطئاً مخصصاً للتزلج باستخدام الطائرات الورقية، ومع ذلك، هناك مدرسة في بيتز تقوم بتنظيم ركوب الطائرات الشراعية من جزيرة "جلبي" المجاورة.

يشتهر مركز "فتحية سيرف" في "جاليش" بكونه موقعاً تم تصويره في فيلم سقوط السماء "سكاي فول"، لـ"جيمس بوند"، وهو يقع في منطقة تعتبر مكاناً رائعاً لقضاء الإجازات ولكنه قريب أيضاً من مدينة فتحية.

منطقة "جوكوروفا" الواقعة في أضنة، هي أيضاً من ضمن الأماكن التي تعلم رياضة التزلج على الألواح الشراعية في تركيا. تعد أكاديمية "جوكوروفا كايت بورد"، الواقعة على شاطئ "هايلازلي"، مكاناً مثالياً لتعلم هذه الرياضة، بسبب رياحها المستمرة ومياهها الضحلة، إلا أنها تقع على بعد 45 كم من مدينة أضنة، و 15 كيلومتراً من مدينة "يومورتاليك". لا يوجد الكثير من أماكن الإقامة هناك في الوقت الحالي، ومع ذلك ، تخطط أكاديمية "جوكوروفا كايت بورد"، للبدء في تقديم غرفتين للنزلاء والضيوف قريباً.

لا تخف إذا بدا ذلك بعيداً، حيث يوجد عدد من النوادي الشاطئية التي تقدم دروساً في التزلج على الألواح الشراعية، على البحر الأسود في كيليوس بإسطنبول. تعد كلّاً من مدارس "سيرف إسطنبول"، و"كايت بورد إسطنبول" مكانين رائعين للبدء. على الرغم من أن المياه أكثر هيجاناً والرياح أقل، فإن القرب الجغرافي والنشاط الاجتماعي الغزير، في كيليوس يجعل الأمر ممتعاً وسهلاً لتعلم رياضة الألواح الشراعية، إذا كانت مدرجة في قائمة أهدافك التي ترغب أو تتمنى أن تحققها في حياتك.