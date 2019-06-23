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حقول الخزامى البنفسجية.. جمال ساحر جنوب غربي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.06.2019 15:26
آخر تحديث في 23.06.2019 15:46
حقول الخزامى البنفسجية.. جمال ساحر جنوب غربي تركيا

أضفى تفتح زهور الخزامى (اللافندر) بألوانها البنفسجية المبهجة في حقول قرية "كويوجاك"، بولاية إسبارطة، جنوب غربي تركيا، جمالا ساحرا على المنطقة.

ويصف السكان المحليون، إسبارطة، بـ"قاعدة الخزامى"، لاستحواذها على ما نسبته 80 بالمئة من إنتاج الخزامى في تركيا، فضلا عن اشتهارها بإنتاج أنواع عديدة من الزهور مثل الزنبق والورد.

ويستمتع الزوار المحليون والأجانب، بمناظر الحقول البنفسجية الواسعة الانتشار، وبالتقاط الصور التذكارية، في جو تملؤه الفرحة والسرور.

واستقبلت القرية خلال الفترة الماضية أعدادا كبيرة من السياح، وينتظر أن تستقبل أعدادا أكبر مع تنظيم فعاليات "أيام الخزامى" خلال الفترة المقبلة.

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