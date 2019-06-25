انطلاق رحلات قطار الركاب التركي-الإيراني الجديد

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن خدمة قطارات جديدة للركاب بدأت بين تركيا وإيران يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يصل القطار الذي غادر طهران فى الساعة 9:30 صباحاً الى مدينة وان شرق تركيا صباح الثلاثاء.

"محمد رجبي" المدير العام لشركة نقل السكك الحديدية الإيرانية، صرّح لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" بأن القطار سوف يتوقف في منتصف الطريق في تبريز، عاصمة ولاية أذربيجان الشرقية، في شمال غرب إيران. وسيغادر عائداً إلى طهران في نفس اليوم في الساعة 9 مساء من وان.

سوف يعمل القطار مرة واحدة في الأسبوع من طهران إلى وان، وبالعكس.

وتوقفت خدمة نقل الركاب عبر السكك الحديدية بين البلدين في عام 2015، في أعقاب الهجمات التي شنها تنظيم "بي كا كا" الإرهابي. ثم أعيد ترميمه على خط وان تبريز العام الماضي.

في حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عاماً ضد تركيا، اعتبر تنظيم "بي كا كا"- المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- مسؤولاً عن مقتل حوالي 40.000 شخص، بمن فيهم النساء والأطفال.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير الطرق والتنمية المدنية الإيراني، "سعيد رسولي"، إن خدمات القطارات من العوامل الرئيسية في تطوير السياحة بين إيران وتركيا.

وقال وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات "أحمد أرسلان" في وقت سابق من هذا الشهر، إن الخط "مهم لبلادنا ومنطقتنا"، مضيفاً أن الزوار الإيرانيين يمكنهم السفر عبر تركيا من لاية وان.