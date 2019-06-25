بحيرة "غوكبينار" في "سيواس" تتحول إلى مركز جديد لهواة الغوص

عادةً ما يرتبط اسم "سيواس" في وسط الأناضول، بالطعام اللذيذ، وسلالة كلب الـ"الكانغال"، باعتبارها الموطن الأصلي له، وليس مع رياضة الغوص الممتعة. ولكن، هذا الأمر على وشك التغيير الآن، بفضل بحيرة "غوكبينار". لقد أصبحت البحيرة المعروفة بمياهها الفيروزية الشفافة، مركز جذب جديد لعشاق الغوص.

البحيرة، التي تغذيها مصادر تحت الماء، يبلغ عمقها الأقصى 15 متراً. يقضي السياح والغواصون من تركيا ومن جميع أنحاء العالم وقتاً ممتعاً حول بحيرة "غوكبينار"، ويغوصون عميقاً لاكتشاف جمالها تحت الماء.

وبصرف النظر عن الغواصين، تعتبر البحيرة أيضاً مركز جذب للعائلات التي ترغب في الاستمتاع بالطبيعة والأنشطة المختلفة، من الرياضة إلى النزهات.

وقال والي سيواس، "صالح آيهان" إن البحيرة تعد واحدة من أفضل المناطق الترفيهية في المدينة، ومركزاً للتدريب على الغوص. وأضاف المحافظ: "لقد قمنا حتى الآن بتدريب ما مجموعه 450 غواصاً ونواصل الترحيب بالغواصين الهواة والمحترفين".

وتضم بحيرة "غوكبينار" حالياً ثلاثة أندية للغوص، ويستمر التدريب فيها طوال فصل الصيف.