نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش يقضي إجازته العائلية على سواحل بودروم التركية

يقضي نجم كرة القدم الكرواتي وأفضل لاعب في العالم للعام الماضي لوكا مودريتش عطلة عائلية في مدينة بودروم جنوب غرب تركيا.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام محلية، استأجر لاعب خط وسط ريال مدريد ثلاث فيلات تابعة لفندق محلي فخم.

وحاول مودريتش، الحائز جائزة الكرة الذهبية في عام 2018، الابتعاد عن الأنظار من خلال عدم إعلان زيارته لتركيا، لكنه لم يتمكن من تجنب مشجعي كرة القدم في المكان.

وإلى جانب أفراد أسرته، يرافق مودريتش كابتن المنتخب الكرواتي السابق داريو سرنا، الذي أعلن مؤخراً اعتزاله، وزميله الكرواتي في ريال مدريد ماتيو كوفاسيتش، حسبما تشير الصور المنشورة على حسابات المعجبين.

وفي الصيف الماضي، قاد مودريتش منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا والذي توج به المنتخب الفرنسي.

وتقع مدينة بودروم على ساحل بحر إيجة، حيث تشتهر بمناظرها الخلابة على خليج إيجة، وتعرف بالأجواء الهادئة والسواحل النظيفة المتلألئة، ما يجعلها الخيار الأفضل للسياح الأجانب.