إقبال كبير من السياح على جولات التحليق بالمناطيد في كبادوكيا التركية

تجذب جولات التحليق عبر مناطيد الهواء الساخن الطائرة فوق أجواء كبادوكيا التركية (وسط)، المشهورة بتشكيلاتها الصخرية المميزة، أعدادا كبيرة من السياح.

ويستمتع المحلقون بالمناطيد، بمشاهدة "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، أحد أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وتعتبر هذه المداخن، أحجارا على شكل أعمدة تعلوها صخور، تبدو شبيهة بعش الغراب، وتكونت طبيعيا، نتيجة لتأثير الرياح، والعوامل الجوية في الصخور البركانية، التي تحفل بها المنطقة.

ويحلق في سماء المنطقة، 150 منطادا يوميا، ليشكل بذلك عرضا بصريا مميزا، خصوصا وقت غروب الشمس.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس غرفة المرشدين السياحيين في المنطقة "يونس أونال"، إن التحليق بالمناطيد من أبرز الأنشطة السياحية في المكان.

وأضاف أن المنطقة تعرف توافد أعدادا كبيرة من السياح بشكل مستمر، لما تتمتع به من مؤهلات سياحية وطبيعية ساحرة.