"مهرجان السيارات الكلاسيكية" في إسطنبول.. نظرة على سيارات الزمن الجميل

انطلقت اليوم، في مدينة إسطنبول، النسخة الثانية من "مهرجان السيارات الكلاسيكية"، بمشاركة المئات من الأتراك والأجانب.

وينظم المهرجان "اتحاد السيارات العتيقة" التركي، ويستمر لغاية 30 يونيو/حزيران الحالي.

ويتيح المهرجان لزواره مشاهدة أندر السيارات الكلاسيكية في العالم، إلا جانب أنشطة وعروض متنوعة.

كما تعرض في إطار فعالياته، المقامة في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات أكثر السيارات سرعة وقدما وندرة.

ويشهد المهرجان عرض 600 سيارة وعربة، أهمها السيارة المستخدمة في فيلم "الرجل الوطواط"، وسيارة فورد موديل 1956 التي كانت مملوكة للمثل التركي الراحل خلوصي كنتمان.

كما تعرض فيه سيارة ديسوتو موديل 1952 من الفيلم التركي "السائق نبهات"، فضلًا عن سيارة أناضول موديل 1970 للمطربة التركية الشهيرة الراحلة مُزين سنار.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال أمين عام الاتحاد "إلكير طايلي"، إن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو الحفاظ على هذا الميراث ونقله للأجيال القادمة.

وأضاف أن السيارات الكلاسيكية والعتيقة المعروضة في المهرجان، تم جلبها من مختلف دول العالم، ومنها الأوروبية والأمريكية.

وأعرب عن توقعه بأن يصل زوار النسخة الحالية من المهرجان، إلى 20 ألف زائر، بارتفاع قدره أكثر من ضعفين مقارنة مع 2018.

ومن بين السيارات التي أثارت إعجاب الحاضرين في المهرجان، سيارة "كاديلاك" موديل 1967، كان يستخدمها الرئيس الرابع في تاريخ الجمهورية التركية، الراحل جمال جورسيل.

كما أثارت إعجاب الزوار، سيارة "مرسيدس" موديل 600 بولمان، تعاقب على استخدامها أربعة من رؤساء البلاد، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.