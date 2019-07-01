بحيرة "ديبسيز" بأنطاليا تسحر بجمالها عشاق الطبيعة والتصوير

على ارتفاع 1702 مترا في جبال طوروس، جنوبي تركيا، تتربع بحيرة "ديبسيز"، بين التلال، لتجذب إليها عشاق الطبيعة والتصوير.

وتقع بحيرة ديبسيز بين بلدتي "آق سكي" التابعة لولاية أنطاليا، وبلدة "بوزقر" التابعة لولاية قونية، وتتبع إداريا لأنطاليا.

وتتغذى البحيرة من جداول المياه القادمة من التلال المحيطة بها، وتمتاز بالحفاظ على مستوى مياهها البرّاقة على مدار المواسم الأربعة.

وقال الزائر علي قره، إنه جاء من بلدة آق سكي إلى البحيرة.

وبيّن أنه اصطحب حفيده معه، مؤكدا أن البحيرة مناسبة للسباحة والتنزه وصيد السمك، علاوة على التقاط الصور.

وأوضح قره، أن بحيرة ديبسيز مكان يلجأ إليه الناس من البلدات والقرى المجاورة، هربا من حرارة الصيف، وسعيا للاستمتاع بالجو العليل.

من جانبه قال الزائر مصطفى خرمانجي، إن صفاء مياه البحيرة أعجبه كثيرا، مبينا أنه ما إن شاهد عذوبة المياه ونقاوتها حتى رمى بنفسه في البحيرة للسباحة والاستمتاع.