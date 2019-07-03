افتتاح معرض اليوم الوطني التركي في العاصمة الصينية

انطلقت اليوم في العاصمة الصينية فعاليات اليوم الوطني التركي في معرض "إكسبو بكين 2019"، بمشاركة وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وافتتح المعرض على هامش المعرض الدولي في بكين، تحت شعار "احتضن المستقبل بالأخضر"، بمشاركة مسؤولين كبار من تركيا والصين.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قالت بكجان: "نولي أهمية كبيرة لتمثيل تاريخ تركيا القوي وثقافتها القديمة في جميع المحافل الدولية".

وأكّدت أن وزارتها ترى في مثل هذه الفعاليات فرصة هامة من أجل التعريف بتركيا وعلامتها التجارية ومنتجاتها على نطاق واسع.

وبيّنت أن بلادها تشارك بقوة في معرض "إكسبو بكين 2019"، المقرر استمراره لغاية 7 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، على مساحة 2400 متر مربع.

وأوضحت أن المساحة المخصصة لفعاليات اليوم الوطني التركي، تتضمن مبان رمزية ومجسمات خاصة تمثل 7 مناطق جغرافية.

وتابعت: "ننتظر أن تساهم هذه الفعاليات التي تشهد إقبالا كبيرا، بشكل إيجابي في ثقافة تركيا وصادراتها وسياحتها واقتصادها".

وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الفعاليات ستساهم كذلك وبشكل كبير في مبادرات تركيا لدخول السوق الصيني، وبيع المنتجات التركية فيه.