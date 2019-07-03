رقم قياسي.. 844 ألف سائح يزور قصور إسطنبول في النصف الأول من العام الحالي

شهد عدد زوار القصور التاريخية في مدينة إسطنبول خلال النصف الأول من 2019 زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، ليسجل رقما قياسيا.

وذكرت إدارة القصور الوطنية في بيان الأربعاء، أن إجمالي عدد السياح المحليين والأجانب الذين زاروا قصور إسطنبول التاريخية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 844 ألفاً.

وأوضحت المعطيات، أن قصر "دولمة بهتشة" (بالشطر الأوروبي) استقبل 611 ألف سائح، و"بيلر بيي" (بالشطر الأسيوي) 77 ألف سائح، و"إهلامور" (بالأوروبي) 47 ألفا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها في 2018.

يشار أن قصور إسطنبول استقبلت العام الماضي 1.4 مليون سائح، بحسب إدارة القصور.

ومن أشهر القصور التاريخية في إسطنبول: "طوب كابي"، و"دولمة بهتشة"، و"يلديز"، و"تشيراغان"، و"إهلامور".