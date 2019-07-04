مناطق شرق تركيا تشهد فورة سياحية غير مسبوقة

أعلن رئيس اتحاد الوكالات السياحية التركية أن الجولات الثقافية والسياحية في المناطق الشرقية بتركيا قد ارتفعت 3 أضعاف العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.

جاء ذلك في تصريح للسيد فيروز باغلي قايا، الخميس، عقب مشاركته في ملتقى وكالات السياحة الذي عقد في ولاية "وان" شرقي تركيا.

وأشار باغلي قايا أن انتعاش السياحة شرقي البلاد جاء مع عودة السلام والأمن في المنطقة بفضل العمليات الناجحة التي تقوم بها قوات الأمن التركية.

وأضاف أن بلاده استقبلت العام الماضي نحو 40 مليون سائح، مؤكدا أنه سيتم تحقيق رقم قياسي هذا العام ببلوغه أكثر من 45 مليون سائح.

وأكد أن السياحة الثقافية تعتبر قاطرة السياحة في تركيا، مشيرا أن كل من غازي عنتاب وشانلي أورفا وقارص ووان وأغري تعتبر وجهات مهمة للسياحة في شرقي تركيا.

ودعا باغلي قايا وكالات السياحة التركية إلى تعزيز الصلة وقنوات التسويق فيما بينها، لكسر التصور السلبي في مناطق شرقي البلاد.