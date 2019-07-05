البالونات الطائرة تلون السماء في مهرجان كبادوكيا التركية

أضاءت العشرات من البالونات الطائرة سماء كبادوكيا، مدينة السياحة الساحرة والمشهورة بمداخنها الخرافية في تركيا، ضمن مهرجان دولي أقيم هناك.

يجمع مهرجان كبادوكيا الدولي إطلاق مناطيد الهواء الساخن والبالونات الملونة، التي تبرز شخصيات مختلفة من حوالي 12 دولة، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو.

المهرجان الدولي الذي نظمته بلدية منطقة "أورغوب" في ولاية "نوشهير" الواقعة في وسط البلاد، تشارك فيه أكثر من 10 دول بما في ذلك الولايات المتحدة، وإسبانيا، وبريطانيا، والبرازيل، والمكسيك.

السياح الأتراك والأجانب، وأيضاً السكان المحليون، يبدون اهتماماً كبيراً في المهرجان الذي يستمر على مدى خمسة أيام.

وأكد "إلهامي أكتاش" محافظ "نوشهير" على أهمية المهرجان من حيث الترويج للسياحة في المنطقة.

وصرح أكتاش أن كابادوكيا أصبحت مركز إطلاق مناطيد الهواء الساخن، وقال: "بدأ المهرجان الذي طال انتظاره في كابادوكيا ليلة أمس. وسيستمر إطلاق البالونات الملونة بمشاركة شخصيات مختلفة ممن تمثلهم هذه البالونات".

وأضاف المحافظ: "من الممكن التمتع بمشاهدة عروض أفضل بكثير من المهرجانات الأخرى التي تقام في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن كبادوكيا تتميز بأشكال صخورها البركانية الفريدة المسماة "مداخن الجنيات" والتي هي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، تكونت طبيعياً، نتيجة لتأثيرات الرياح، والعوامل الجوية في الصخور البركانية، كذلك تتميز المدينة بالأودية والمدن الواقعة تحت الأرض والمنازل المنحوتة في الصخر، كما تشتهر بكثرة كنائسها ومعابدها ومساكنها التي استخدمها المسيحيون الأوائل الذين فروا من الإمبراطورية الرومانية. وقد تم إدراج المنطقة كموقع للتراث العالمي لليونسكو.