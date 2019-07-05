السياحة إلى "الجنة البيضاء" في تركيا تتسارع مع استقبالها مليون سائح في 6 أشهر

استقبلت منطقة باموق قلعة السياحية، في ولاية دنيزلي، جنوب غربي تركيا، أكثر من مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي.

تواصل باموق قلعة، جذب السياح والزوار إليها من شتى أصقاع الأرض، بسبب مقوماتها السياحية الفريدة، حيث المناطيد، والينابيع الحرارية، وروعة الطبيعة.

وقال رئيس جمعية أصحاب الفنادق ومشغلي المرافق السياحية في دنيزلي، غازي مراد شان، في تصريح للصحفيين، إن حركة السياح والزوار في ازدياد إلى المنطقة.

وأوضح أن الموسم السياحي لعام 2019، يبشر بالخير، مؤكدا أن عدد السياح الوافدين إلى "الجنة البيضاء" تجاوز المليون في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأشار إلى أن عدد السياح ارتفع بنسبة 23 بالمئة خلال النصف الأول من 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد شان أنهم يعملون جاهدين على استقبال أكثر من 3 ملايين سائح حتى نهاية العام الحالي.

وسُمّيت الينابيع الحرارية المتدرجة بـ"الجنة البيضاء"، بسبب اللون الأبيض الناجم عن ترسبات الجير، والذي يختلط ببياض الثلوج التي تكسو المنطقة في الشتاء، ليكونا لوحة فريدة يتوجها دخان ينابيع المياه الساخنة، التي تصل درجة حرارتها الى 35 درجة مئوية.

والمنطقة مدرجة على لائحة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

وتعتبر منطقة باموق قلعة، واحدة من أبرز الوجهات للسياحة والسياحة العلاجية في تركيا، بفضل المناظر الطبيعية الخلابة فيها وحوض المياه الساخنة في مدينة "هيرابوليس" الأثرية، والينابيع الحارة المتدرجة المستخدمة للعلاج، فضلا عن المنشآت السياحية التي تحتويها.

وتعد باموق قلعة، المعروفة بأنها مركز للعلاج بالمياه الحارة منذ عصور قديمة، وجهة للراغبين في السياحة العلاجية، بفضل مياهها الغنية بالكالسيوم والمعادن، التي شكلت عبر العصور مصاطب من ترسبات الترافرتين (حجر جيري).