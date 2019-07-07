نحو 50 مليون مسافر عبر مطارات إسطنبول خلال النصف الأول من العام الحالي

بلغ عدد مسافرين مطارات إسطنبول الثلاثة، خلال النصف الأول 2019، نحو 48 مليونا و763 ألفا و184 مسافرا، عبر 337 ألفا و218 رحلة داخلية وخارجية.

جاء ذلك، في معطيات صادرة الأحد، عن مديرية تشغيل المطارات الحكومية في تركيا.

وذكرت المعطيات، أن الفترة المذكورة، شهدت تنظيم 87 ألفا و777 رحلة خارجية، من مطار "أتاتورك" وإليه، سافر عبرها 11 مليون و845 ألفا و402 شخصا.

كما سافر عبر نفس المطار، 4 ملايين و227 ألفا و132 شخصا، عن طريق 33 ألفا و59 رحلة داخلية.

أما مطار "صبيحة" في الجانب الآسيوي من المدينة، فسافر عبره 10 ملايين و407 ألفا و326 شخصا، وذلك عن طريق 66 ألفا و143 رحلة داخلية.

بينما بلغ عدد المسافرين فيه، عبر الرحلات الخارجية، البالغة 46 ألفا و572 رحلة، نحو 6 ملايين و340 ألفا و492 شخص.

وأشارت المعطيات إلى تنظيم 27 ألفا و889 رحلة داخلية، من وإلى مطار "إسطنبول"، سافر عبرها 4 ملايين و160 ألفا و247 شخصا، خلال نفس الفترة.

وسافر عبر نفس المطار، الذي يعد من أكبر المطارات في العالم، 11 مليونا و782 ألفا و585 شخصا، وذلك عن طريق 75 ألفا و778 رحلة خارجية، نظمت منه وإليه.

تجدر الإشارة إلى أنّ إسطنبول تضم ثلاثة مطارات وهي أتاتورك ويقتصر على رحلات الشحن منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، ومطار صبيحة غوكشان في القسم الآسيوي، ومطار إسطنبول في القسم الأوروبي والذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد الانتهاء من بناء كافة مراحله عام 2023.