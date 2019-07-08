في جزيرة كيراسون التركية.. عروض مسرحية لأساطير إغريقية

هرقل يبحث عن الصوف الذهبي، ونساء الأمازون يحاربن جيوش الرجال؛ وغيرها من العروض المسرحية المستمدة من التراث الإغريقي؛ تشهدها جزيرة "كيراسون" السياحية، شمالي تركيا؛ التي تشكل بالفعل جزءًا من تلك الأساطير.

وعلاوة على جمال الجزيرة الطبيعي، وما تضمه من مقاصد سياحية مهمة؛ تجتذب العروض المسرحية الكثير من المهتمين بالاطلاع على أساطير ساهمت في تشكيل الموروث الإنساني المشترك؛ في عين المكان الذي شهدها قبل آلاف السنين؛ ما يخلق أجواءً ساحرة وفريدة.

وتبلغ مساحة الجزيرة 4 هكتارات، وتقع في البحر الأسود، على بعد 1.6 كم قبالة سواحل ولاية كيراسون، وتضم أنقاض معبد حجري لا سقف له، وحصنا ومكبسي نبيذ أو زيت، وقبورًا بيزنطية وبقايا دير وكنيسة، وغيرها من الآثار لأحقاب تاريخية مختلفة.

وتقول الأساطير إن "هرقل"، وهو نصف "إله" فيها؛ جاء إلى كيراسون بحثًا عن صوف كبش طائر؛ ليخوض مغامرات ومواجهات مع مخلوقات غريبة.

أما "نساء الأمازون المحاربات"، فقد اتخذن من الجزيرة قاعدة لتنظيم حملات عسكرية بحرية، بحسب الأساطير؛ كما أشار إلى ذلك "تامر أزون أر"، مدير اتحاد البنى التحتية والخدمات السياحية في الولاية.

وفي حديث للأناضول، قال "أزون أر" إن تاريخ الجزيرة يعود إلى أكثر من 3 آلاف و500 عام، وتشكل أحد المحاور الأساسية للميثولوجيا الإغريقية.

كما لفت إلى أن وزارة الثقافة والسياحة التركية طلبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" إدراجها على قائمتها المؤقتة للتراث العالمي؛ للفت المزيد من الانتباه إلى أهميتها.