اكتشاف "طريق مقدس" عمره 3000 عام في موغلا جنوب تركيا

عثر علماء الآثار على "طريق مقدس" عمره 3000 عام، يربط بين مدينتين قديمتين في منطقة كاريا (Caria) في ولاية موغلا جنوب تركيا، بعد أعمال حفر وتنقيب كشفت أيضاً عن وجود مقابر قديمة في الموقع.

ويقع هذا الطريق بين مدينتي "ستراتونيكا" و"لاغينا" القديمتين، وكان يستخدم كطريق احتفالي خلال مواسم الاحتفالات الدينية.

البروفيسور "بلال سوغوت"، قائد فريق الحفريات في موقع "ستراتونيكا" وأستاذ علم الآثار بجامعة باموق قلعة، قال: "كان هذا الطريق مساراً مقدساً هاماً يربط مركز ستراتونيكا السياسي بالمركز الديني في لاغينا".

وأشار الدكتور "سوغوت" إلى أن كهنة من لاغينا كانوا يحضرون الاحتفالات الدينية التي كانت تبدأ بسيدة تحمل مفتاحاً في المقدمة، وجوقة موسيقية تسير من ورائها، حيث كانوا يدخلون "ستراتونيكا" عبر البوابة الشمالية للمدينة.

تابع "سوغوت" القول إنه كانت هناك قبور على طول الطريق، وهم يسعون لترميم "الطريق المقدس" وإزالة الأنقاض عنه، بهدف اكتشاف منطقة القبور هناك.

وقال "سوغوت": "نقوم هذا العام بأعمال التنقيب والصيانة. وننصب الأعمدة"، مضيفاً أنهم سيعيدون الطريق بما يتوافق مع شكله الأصلي.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من أعمال التنقيب والترميم في المنطقة هو حماية التراث القديم، وجذب المزيد من السياح.

يذكر أن مدينة ستراتونيكا القديمة مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وكانت واحدة من أهم مدن منطقة كاريا، إذ يعود تاريخها إلى 281 قبل الميلاد.

ويعتبر هذا الموقع التاريخي الهام، أحد المواقع النادرة التي تحتوي على قطع أثرية من العصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية والعثمانية، بالإضافة إلى عصر الجمهورية التركية الحديثة.