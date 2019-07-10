متطوعون من الشباب التركي في خدمة السياح وبعدة لغات في جميع أنحاء إسطنبول

يواصل برنامج سفراء السياحة التطوعي، الذي تنظمه بلدية الفاتح للسنة العاشرة، مهمته في بناء الجسور بين السكان المحليين والسياح الذين يتجولون في المدينة القديمة.

قام هذا العام حوالي 1500 طالباً بتقديم طلبات للاشتراك في هذا النشاط الاجتماعي الذي أصبح الآن تقليداً محلياً. وخضع المرشحون المتطوعون، وهم من طلاب المدارس الثانوية والجامعات ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاماً، إلى امتحان تحريري، تلته مقابلة شفهية للذين اجتازوا الامتحان بنجاح. وقد تمكن أكثر من 450 طالباً من الاشتراك في هذا البرنامج وأصبحوا سفراء متطوعين للسياحة.

ومن المقرر أن يتركز نشاط سفراء السياحة الشباب في ست مناطق رئيسية في إسطنبول تشمل كلاً من السلطان أحمد، وآيا صوفيا، وكنيسة سيسترن، وشارع ديفان يولو، والبازار الكبير، وإمينونو.

وسيقدم المتطوعون المساعدة للسياح باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية والإسبانية والفرنسية والروسية والكورية واليابانية والإيطالية. ويستمر البرنامج حتى 7 سبتمبر.