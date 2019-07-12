أكثر من نصف مليون سائح يزورون "كبادوكيا" التركية خلال النصف الأول من 2019

استقطبت منطقة "كابادوكيا" التركية بولاية نوشهير (وسط) مليوناً و562 ألفا و617 سائحا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتعيش "كابادوكيا" هذا الصيف، موسما سياحيا ذهبيا من حيث أعداد الزوار التي تجذبها.

وحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة والتركية، فإن عدد السياح الوافدين إلى كابادوكيا خلال النصف الأول من 2019، سجّل ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، و42% مقارنة بذات الفترة من عام 2017.

وأشارت المعطيات إلى أن متحف الهواء الطلق "غورما" سجل أعلى عدد من السياح بواقع 648 ألف زائر.

وأوضحت أن "كابادوكيا" استقبلت خلال النصف الأول من العام الماضي، مليون و236 ألفا و355 سائحا.

يشار أن أعداد السياح في كابادوكيا بلغ 908 آلاف خلال النصف الأول من 2017، و672 ألفا خلال الفترة ذاتها من 2016.

وتشتهر منطقة كابادوكيا، بما يعرف بـ "مداخن الجنيات" التي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، إضافة إلى معالم سياحية أخرى مثل كنائس منحوتة في الصخر، ومدن أثرية تحت الأرض، فضلا عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.

ويعتقد بأن تسمية "مداخن الجنيات"، تعود لمعتقدات شعبية قديمة، تفيد بأن الجن يعيش في كهوف المنطقة وصخورها المعروفة بـ"المداخن"، وهي ناجمة عن تفاعل عوامل الطبيعة، منذ ملايين السنين، وحت الصخور البركانية بشكل عام، بفعل مياه الفيضانات والرياح الشديدة، وأخذت أشكالا مخروطية على قمتها كتلة صخرية، مع مرور الزمن.