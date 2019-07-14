خيمة متواضعة في طرابزون تجذب السياح العرب وتغير حياة صاحبها

لم يكن يتخيل المواطن التركي "رمزي يلديز" بأن نصبه لخيمة متواضعة على أرضه بولاية طرابزون على البحر الأسود(شمال)، سيجذب السياح العرب ويصبح مصدر رزق وافر له.

وأوضح رمزي يلديز للأناضول، أنه بدأ عمله هذا العام الماضي بعدما طلب منه أحد السياح العرب استئجار الخيمة الفارغة التي نصبها ليستظل فيها بأرضه، وذلك للاستمتاع بالطبيعة الخضراء واستنشاق الهواء النقي في هضبة "ديمير كابي" بولاية طرابزون.

وأضاف أنه رفع أعداد الخيم إلى 10 مع تزايد إقبال السياح لقضاء أوقاتهم وسط الطبيعة الخضراء والثلوج على الجبال المحيطة.

وأشار يلديز أن السياح يأتون إلى هضبة ديمير كابي عقب زيارة بحيرة " أوزنغول " الشهيرة والتي تبعد 17 كيلومترا عن الهضبة، ليستأجروا الخيام لمدة نحو 4 ساعات وسطيا، مصطحبين معهم مأكولاتهم ومشروباتهم.

ولفت إلى أن السياح المحليين والأجانب يرغبون في تحضير مأكولاتهم الخاصة بأنفسهم وسط الطبيعة، وقضاء وقتهم في المشي والاسترخاء بعيدا عن ضوضاء المدن والازدحام.